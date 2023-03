Entreprises de personnel soignant : Québec se privera de milliers de travailleurs et de travailleuses qualifiés en santé





Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 10, Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'oeuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le président-directeur général de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ), Patrice Lapointe, a réitéré qu'un exode historique est inévitable dans le réseau si les entreprises de personnel soignant sont abolies d'ici 2026, comme le prévoit actuellement le projet de loi no 10.

La solution aux problèmes de main-d'oeuvre énoncés par le gouvernement réside plutôt dans la collaboration avec l'ensemble des partenaires du réseau et dans le partage de solutions concrètes de part et d'autre. L'EPPSQ est quant à elle dès maintenant prête à dialoguer et à proposer plusieurs avenues afin de résoudre, pour de bon, les enjeux entourant le recours aux entreprises de personnel soignant.

80 % des employés préfèrent quitter le navire plutôt que de retourner au public

Abolir le recours aux agences ne règlera pas le problème de personnel. Au contraire, l'approche du ministre risque même de priver définitivement le système public de professionnels. Selon le plus récent sondage, mené auprès de 2 016 membres du personnel travaillant dans les agences, 81% des travailleurs ne retourneront pas au public d'ici la retraite.

Le sondage révèle également que 70% des professionnels sondés auraient sérieusement envisagé un changement de carrière si ce n'était pas des agences privées. Révélateurs quant à la flexibilité des conditions dans le réseau, ces chiffres confirment le rôle de rétention de la main-d'oeuvre qu'exercent les entreprises privées de personnel soignant.

Des solutions concrètes encore jamais tentées

L'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec souhaite réitérer que la solution n'est pas d'abolir le recours aux agences, mais plutôt de mettre en place des mesures structurantes pour optimiser leur partenariat historique avec le réseau de la santé. Pour ce faire, une première piste de solution pourrait être de mettre sur pied une liste de fournisseurs accrédités par le gouvernement du Québec pour mieux encadrer les pratiques.

Il s'agit d'une première solution parmi tant d'autres, mais qui se veut phare dans le plan à proposer pour mettre fin au chaos qui règne dans le réseau de la santé et ainsi contribuer au renforcement de la première ligne de soins.

Citation

«?Nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement et nous le démontrons aujourd'hui en présentant une série de 11 recommandations qui ont été déposées en commission parlementaire. Ces recommandations visent à faciliter le travail de collaboration entre les agences et le réseau afin de continuer à soigner les Québécois et Québécoises comme nous le faisons depuis plus de 50 ans. En tant que membres du réseau, mais aussi en tant qu'utilisateurs du système de santé public, nous sommes inquiets de voir que l'État s'apprête à tourner le dos à plus de 11 000 travailleurs et travailleuses qui ont choisi d'exercer leur profession dans nos entreprises. Dans la situation actuelle, il est impensable que ce soit au bénéfice de la santé des citoyens.?»

- Patrice Lapointe, président-directeur général de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ)

À propos de l'EPPSQ

L'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ) regroupe des organisations établies étant sous contrat avec le réseau de la santé. Elle offre à la société québécoise une approche constructive afin d'aider l'ensemble des acteurs du milieu de la santé à affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'association défend d'une seule voix les valeurs communes de l'ensemble de ses membres, notamment l'intégrité, le respect des plus hauts standards de qualité ainsi que la complémentarité du secteur privé et du secteur public dans le réseau de la santé.

