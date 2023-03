Aiosyn lance un contrôle qualité automatisé optimisé par l'IA pour améliorer le workflow en pathologie numérique





Aiosyn, une société de logiciels qui développe des logiciels de pathologie optimisés par l'IA, a lancé son premier produit qui aide les laboratoires de pathologie numérique en matière de recherche, de diagnostic et de pharmaceutique pour améliorer leur processus de contrôle qualité (QC). AiosynQC est un algorithme optimisé par l'IA qui analyse automatiquement les artefacts les plus courants qui se produisent au cours du processus pré-analytique hétérogène.

L'algorithme d'AiosynQC est formé sur des lames marquées d'hématoxyline et d'éosine (H&E). Le produit aide les laboratoires à s'assurer que seules les images de haute qualité sont utilisées par les pathologistes, les techniciens et les chercheurs. Il peut signaler des cas avant la présentation à un pathologiste, améliorant ainsi l'efficacité du workflow de pathologie numérique en réduisant le temps actuellement consacré à la vérification manuelle des artefacts dans des images de lames entières.

AiosynQC est un logiciel modulaire et flexible offert en tant que solution de service qui peut être intégré dans le logiciel de pathologie numérique existant et déployé via le cloud ou l'installation sur site. Le contrôle qualité automatisé est le premier produit de la suite de solutions de workflow d'Aiosyn. Il fera partie d'un portefeuille d'algorithmes d'apprentissage profond en cours de développement pour différentes pathologies pour lesquelles il est clairement nécessaire d'améliorer la précision et la qualité du diagnostic.

« AiosynQC sera une couche fondamentale importante et nous pensons que les solutions de workflow optimisées par l'IA sont le point d'entrée pour l'utilisation et l'adoption d'algorithmes de pathologie computationnelle » déclare Patrick de Boer, PDG d'Aiosyn.

Plus de renseignements sur AiosynQC sont disponibles ici.

À propos d'Aiosyn

Aiosyn est une société néerlandaise de logiciels médicaux qui développe des solutions de pathologie optimisées par l'IA qui seront intégrées aux workflows de pathologie standard. L'équipe d'Aiosyn s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience en recherche dans le domaine de la pathologie et est enracinée dans la pratique de la pathologie. Pour de plus amples renseignements sur Aiosyn, cliquez ici.

AiosynQC

AiosynQC ne peut être utilisé que dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Dans l'UE et au Royaume-Uni, AiosynQC n'est pas considérée comme un dispositif médical au sens du règlement européen RDIV et du MDR 2002 britannique, respectivement. AiosynQC n'est pas destiné à être utilisé comme un accessoire d'une IA ou d'autres dispositifs médicaux, et il n'est pas nécessaire de l'utiliser en combinaison avec IA ou d'autres dispositifs médicaux, pour leur permettre spécifiquement de répondre à leur objectif prévu ou d'aider directement à leur fonctionnalité.

