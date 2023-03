Monitchem Holdco 2 S.A. : changement de direction chez CABB : Valérie Diele-Braun quittera son poste de PDG en septembre - un successeur sera prochainement annoncé





Le groupe CABB annonce aujourd'hui que la directrice générale, Valérie Diele-Braun (51 ans), quittera ses fonctions le 30 septembre de cette année pour se consacrer à un nouveau défi professionnel. Elle continuera à exercer ses fonctions au cours des six prochains mois. Son successeur sera annoncé en temps utile.

"Au nom de l'ensemble du Conseil consultatif et des employés de CABB, je souhaite remercier Valérie pour sa contribution au succès de CABB au cours des cinq dernières années", a déclaré Roberto Gualdoni, président du Conseil consultatif. "Sous sa direction, CABB a gagné en pertinence et en résilience, avec pour résultat de solides performances financières au cours des dernières années, en dépit des incertitudes économiques. Nous saluons le fait que Valérie continuera à assumer son rôle de directrice générale pour assurer une transition harmonieuse avec son successeur."

"Je tiens à remercier toute l'équipe de CABB, nos clients, nos partenaires et notre actionnaire Permira pour leur coopération et leur confiance à toute épreuve", a déclaré Valérie Diele-Braun. "Ces dernières années, nous nous sommes efforcés de transformer CABB et de poser les bases nécessaires à une croissance durable : nous avons investi dans tous nos sites, défini une stratégie solide en matière de développement durable et optimisé notre structure d'entreprise afin de mieux servir nos clients. CABB occupe aujourd'hui une position idéale pour consolider son statut de leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication en sous-traitance. Je continuerai au cours des prochains mois à me concentrer sur les étapes à venir avant de passer le relais au futur PDG".

À propos de CABB

Le groupe CABB est un important organisme de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) dans le domaine des sciences végétales, proposant des ingrédients actifs personnalisés. CABB commercialise également des ingrédients chimiques très complexes et d'une grande pureté aux clients des marchés des sciences de la vie et des matériaux de performance. L'entreprise compte six sites de production à Pratteln (Suisse), Kokkola (Finlande), Galena (États-Unis), Knapsack et Gersthofen (Allemagne), Jining (Chine). Avec un effectif d'environ 1 200 personnes, CABB a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 755 millions d'euros au cours de l'exercice 2022.

