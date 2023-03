VENTURE GLOBAL ANNONCE SA DÉCISION D'INVESTISSEMENT DÉFINITIVE ET LA CLÔTURE DES COMPTES DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROJET D'INSTALLATION DE GNL À PLAQUEMINES





Un financement de projet de 7,8 milliards de dollars pour la phase deux vient compléter un projet de GNL à Plaquemines d'une valeur approximative de 21 milliards de dollars, ce qui constitue le plus important financement de projet jamais réalisé.

La Société donne l'ordre de démarrage de tous les travaux de construction de la deuxième phase.

La deuxième phase de l'installation à Plaquemines est le premier projet à intégrer la décision d'investissement définitive (DID) prise en 2023 et devrait représenter la prochaine nouvelle capacité d'approvisionnement en GNL en Amérique du Nord.

ARLINGTON, Virginie, le 14 mars 2023 /CNW/ - Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui une décision d'investissement définitive (DIF) et la conclusion fructueuse d'une opération de financement de projet de 7,8 milliards de dollars pour la deuxième phase de l'installation de GNL à Plaquemines. La première phase et la deuxième phase totalisent un investissement d'environ 21 milliards de dollars, ce qui constitue le plus important financement de projet jamais réalisé. Le produit du financement par emprunt et par actions finance entièrement le reste des travaux de construction et de mise en service de la deuxième phase du projet de capacité nominale de traitement de brut de 20 tonnes métriques par an (TMPA). Aujourd'hui, l'entreprise a pleinement donné à KZJV l'ordre de poursuivre les travaux de construction de la deuxième phase du projet de GNL à Plaquemines.

« Venture Global est fière d'annoncer une décision d'investissement finale (DID) favorable pour la deuxième phase de l'installation de GNL à Plaquemines, moins de 10 mois après avoir approuvé la première phase », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. La capacité continue de notre Société à commercialiser nos projets, à obtenir du financement pour ceux-ci et à en assurer la réalisation dans un marché extrêmement concurrentiel témoigne de la discipline et de l'exécution avérées de notre équipe. J'aimerais remercier nos clients, nos prêteurs, nos conseillers, nos partenaires de construction et nos partenaires locaux en Louisiane de leur confiance et de leur soutien. Notre équipe continuera de mener à bien sa mission, qui consiste à acheminer plus de GNL propre et à faible coût vers le marché mondial au cours des prochaines années, afin de répondre à la demande mondiale d'énergie qui croît rapidement. »

Le projet de GNL à Plaquemines a reçu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation auprès de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et l'autorisation d'exporter vers des pays n'ayant pas signé de traité de libre-échange auprès du département de l'Énergie des États-Unis. Parmi les clients de la deuxième phase d'installation de GNL à Plaquemines, mentionnons ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, PETRONAS, China Gas et Excelerate Energy. La mise en marché de la troisième installation de l'entreprise, CP2 LNG, est en cours, et des accords de vente et d'achat ont été signés par CP2 LNG avec Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas et New Fortress Energy.

Le groupe de prêteurs pour le financement des travaux de construction comprend les principales banques du monde. Les prêteurs ayant octroyé un financement à la clôture sont : BBVA, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Caixa Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P. Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, la Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, La Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Wells Fargo du Canada, la Banque Nationale du Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank et Regions Bank.

ING, Santander, Mizuho, Scotia, et SMBC ont été les principales banques à soutenir Venture Global dans le cadre de cette opération. Latham & Watkins LLP a agi à titre de conseiller auprès de Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi à titre de conseillers auprès des prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la Société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de 60 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et de stockage du carbone (SCC) dans chacune de ses installations de GNL.

