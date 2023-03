Monotype accueille les catalogues de Milieu Grotesque et Paulo Goode dans la famille Monotype





WOBURN, Mass, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Monotype® a annoncé aujourd'hui l'acquisition de cinq familles de polices de caractères premium issues du catalogue Milieu Grotesque ainsi que le catalogue typographique actuel de Paulo Goode.

Créé en 2010 par les graphistes Timo Gaessner et Alexander Colby, Milieu Grotesque a été initialement développé en tant que plateforme typographique pour les designers. Sous la direction de Timo Gaessner et Maiko Gubler, l'entreprise est devenue une fonderie très réputée pour ses créations typographiques intemporelles et élégantes.? Les cinq familles de caractères Milieu Grotesque comprennent "Maison Neue" (une super famille de 40 fontes en hommage minimaliste au design moderniste du début du XXe siècle), "Boutique" (un sans serif sophistiqué qui rend hommage au squelette de Didone), "Patron" (un sans serif influencé par le style de la famille Milieu Grotesque) et "B" (un sans serif qui rend hommage au style de la famille Milieu Grotesque), "Patron" (un caractère sans serif influencé par deux créateurs de caractères différents, Günther Gerhard Lange et Roger Excoffon), "Maison" (un grotesque monoligne construit à l'aide d'éléments rigides pour obtenir une impression industrielle minimaliste), et "Chapeau" (librement inspiré d'une lettre de Johnny Cash écrite sur une vieille machine à écrire IBM).

Timo Gaessner a déclaré : "Monotype est la maison idéale pour le catalogue Milieu Grotesque et nous sommes impatients de voir comment son "regard neuf" contribuera à l'évolution des caractères en termes de technologie et de design."?

Graphiste et concepteur de sites web à l'origine, Paulo Goode s'est tourné pour la première fois vers la création de caractères en 2014. Depuis, il a créé un catalogue de caractères riche et diversifié, principalement axé sur les applications en marketing. Le catalogue actuel de Paulo comprend quarante-deux polices de caractères, dont "Audacious" (un serif confiant et décalé), "Cream" (un serif doux inspiré par la police éponyme d'Oswald Bruce Cooper), et "Majesty" (une police de caractères raffinée et incisée, inspirée par la longue tradition de la typographie gravée).

Paulo Goode a déclaré : "Depuis mes débuts en 2015, Monotype m'a vraiment aidé à cultiver mon talent et à élever mon travail. Bien que je sois une fonderie à moi tout seul, Monotype a reconnu la qualité et la valeur de ma production et a promu mes polices dans ses Collections Premium en 2020. Par cette acquisition de mon portefeuille, Monotype souligne de manière remarquable les sept premières années de ma carrière de créateur typographique. La vente à Monotype assure la longévité de mes polices de caractères, qui trouvent ainsi une maison permanente où elles seront disponibles longtemps encore après ma disparition".

Le catalogue de fontes Paulo Goode continuera d'être disponible sur toutes les plates-formes de Monotype. Les fontes Milieu Grotesque seront disponibles au sein de la collection Monotype Fonts plus via Monotype Fonts. Plus de 40 000 polices de caractère y sont disponibles, combinées à l'expertise des créateurs typographiques de renommée mondiale de Monotype et à une gestion fiable et sécurisée des polices.

Ninan Chacko, CEO de Monotype, a déclaré : "Grâce à ces acquisitions par Monotype, les fontes de Milieu Grotesque et de Paulo Goode rejoignent l'une des plus grandes bibliothèques typographiques au monde. Sous notre responsabilité, ces polices de grande qualité gagneront en visibilité et seront mises entre les mains de milliers de professionnels de la création dans le monde entier. En tant que membres de la famille Monotype, ces deux catalogues de "futurs classiques" seront continuellement mis à jour pour refléter les dernières avancées technologiques et les tendances typographiques, ce qui leur permettra de rester pertinents pendant de très nombreuses années".

Monotype s'engage à conserver et à gérer le plus vaste inventaire de polices de caractères de haute qualité au monde. L'entreprise est constamment à la recherche de nouvelles bibliothèques de fontes et collections historiques à intégrer à la famille Monotype par le biais de partenariats de distribution et d'acquisitions. Pour plus d'informations sur les partenariats et les acquisitions, veuillez nous contacter ici.

À propos de Monotype

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, à la technologie et à l'expertise. L'entreprise s'associe à des fonderies de premier plan pour offrir le plus vaste inventaire de polices de haute qualité au monde.

Monotype est une marque de Monotype Imaging Inc. déposée au Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis et peut être déposée dans certaines autres juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

