SiFive participe à l'effort mené sur l'interface OpenMP®





SiFive a rejoint l'OpenMP Architecture Review Board (ARB), un groupe réunissant des fournisseurs de matériel, de logiciels et des organismes de recherche de premier plan, dans le but d'établir la norme du modèle de programmation parallèle à mémoire partagée le plus populaire utilisé aujourd'hui.

SiFive est la société de plateforme de systèmes embarqués haute performance à l'avant-garde de l'architecture RISC-V, offrant une densité de calcul haute performance supérieure pour les charges de travail du monde moderne. Avec SiFive, les clients peuvent maximiser en toute confiance l'innovation et la différenciation au sein de leur technologie, de leurs produits et de leurs activités. Ils peuvent utiliser les solutions de SiFive pour chaque segment technologique, des systèmes embarqués à l'IA en passant par l'apprentissage automatique, le secteur automobile, les centres de données, la téléphonie mobile et le secteur des biens de consommation.

« Les normes ouvertes apportent flexibilité, coopération et innovation, et SiFive est très heureuse de rejoindre l'OpenMP ARB et de soutenir ce précieux effort », a déclaré Alice Chan, vice-présidente des logiciels chez SiFive.

« La forte adhésion à l'interface OpenMP et la croissance continue nous aident à élargir le modèle de programmation OpenMP au domaine des systèmes embarqués », a confié pour sa part Michael Klemm, PDG de l'OpenMP. « Nous sommes très heureux d'accueillir SiFive en tant que membre de l'OpenMP ».

À propos de l'OpenMP

La mission de l'OpenMP ARB est de standardiser un parallélisme multilingue, de haut niveau et basé sur des directives, qui soit performant, productif et portable. Définie conjointement par un groupe réunissant des fournisseurs de matériel informatique et de logiciels de premier plan, l'API OpenMP est un modèle portable et évolutif qui fournit aux programmeurs spécialisés dans la programmation parallèle, une interface simple et souple leur permettant de développer des applications parallèles destinées à des plateformes de type systèmes embarqués, accélérateurs, systèmes multicoeurs et systèmes à mémoire partagée.

