Le 15 mars 2023, Liminal BioSciences dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de la fin de l'année 2022

LLAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou « l'entreprise »), a annoncé aujourd'hui son intention de présenter ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022 après la clôture des marchés le mercredi 15 mars 2023. La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats financiers à 8 h 30 (HE) le jeudi 16 mars 2023.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à l'adresse https://bit.ly/3FeNJBk afin de recevoir un appel instantané et automatisé. Vous pouvez également composer le numéro directement pour participer à l'appel en passant par un téléphoniste, en composant le 416-764-8609 et le 888-390-0605. Vous aurez besoin du code d'accès suivant : 77593817. Un enregistrement audio de la conférence sera disponible à compter du jeudi 16 mars 2023 à 11 h 30 (HE). Les numéros à composer pour accéder à l'enregistrement audio sont le 416-764-8677 et le 1-888-390-0541 en utilisant le mot de passe 593817 #. Une diffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera disponible en cliquant ici.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives pour les maladies inflammatoires, fibrotiques et métaboliques en utilisant notre plateforme de découverte de médicaments avec une approche basée sur les données. Le programme principal de la société est LMNL6511, un antagoniste sélectif du récepteur GPR84, et la société développe également des antagonistes potentiels OXER1. En plus de ces programmes, la société continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estime », « cible », « projette », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, l'avancement des produits candidats de Liminal Biosciences, y compris le calendrier du développement potentiel des programmes de R&D de l'entreprise ; le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques et les domaines thérapeutiques potentiels. Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons, sans s'y limiter, les risques associés à : la capacité de la Société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès des produits candidats, si jamais elle en a ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'oeuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les impacts financiers et autres de la Société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais précliniques et cliniques ; la capacité à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal Biosciences peut effectuer de temps à autre. Ces risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 en cours et tout impact connexe sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

Contact pour les entreprises : Shrinal Inamdar, directrice associée, relations avec les investisseurs et communications, [email protected], +1 450.781.0115 ; contact avec les médias, Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

