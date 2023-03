Andersen Global renforce ses capacités d'évaluation en Roumanie





Andersen Global élargit sa plateforme en Europe grâce à un accord de collaboration avec CMF Consulting (CMF), une société de services d'évaluation en Roumanie.

Créé en 1992, CMF propose une gamme de services d'évaluation et de conseil aux entreprises dans des secteurs tels que les télécommunications, l'hôtellerie, la santé, l'industrie pharmaceutique, l'alimentation, la vente au détail, les réseaux et la distribution de gaz et d'électricité, et les centrales électriques (pétrole, gaz, charbon et énergies renouvelables). Figurant parmi les premières sociétés d'évaluation de la région, CMF est un leader sur le marché et travaille en étroite collaboration avec des entreprises roumaines et des clients internationaux. Le cabinet est spécialisé dans les évaluations d'entreprises et d'actifs incorporels, les évaluations immobilières, les évaluations d'usines, de machines et d'équipements, la répartition du prix d'achat, les tests de dépréciation, les fusions et acquisitions et les études de faisabilité.

« Elena et l'équipe de CMF sont reconnues pour leur qualité exceptionnelle et leur profond engagement envers leurs clients et leurs collaborateurs », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et CEO d'Andersen. « L'expertise de CMF en matière d'évaluation complète nos capacités de service existantes en Roumanie et renforce notre plateforme multidisciplinaire en Europe ».

Elena Apostolescu, associée directrice du CMF, a ajouté : « Notre collaboration avec Andersen Global est une étape stratégique dans notre développement en tant que prestataire de services d'évaluation leader en Europe. Nous nous réjouissons de travailler avec les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global et de nous appuyer sur nos connaissances et nos ressources pour améliorer notre capacité à servir nos clients dans le monde entier ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de fiscalistes et d'avocats du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 13 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 390 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

