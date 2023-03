atsec information security est désormais un organisme agréé de certification conformément à la norme ISO/IEC 17065





atsec a le plaisir d'annoncer qu'atsec information security AB vient d'être agréée comme organisme de certification par l'agence nationale d'accréditation suédoise (SMEDAC) pour délivrer la certification Critères communs (CC) aux produits informatiques.

Forte de plus de 20 années d'expérience en qualité de laboratoire d'évaluation Critères Communs, atsec a décidé de devenir l'organisme de certification correspondant. Nous possédons une équipe expérimentée et bien informée, qui a contribué à l'établissement de nombreux programmes nationaux, via la rédaction du dossier projet, et la formation des certificateurs et évaluateurs.

Le processus d'évaluation et de certification Critères Communs est une méthode rigoureuse et exhaustive d'évaluation de la sécurité des produits informatiques. L'équipe experte de certificateurs d'atsec est très compétente dans ce type de méthodologie. Notre organisme de certification s'engage à offrir à ses clients des services de certification de qualité, impartiaux et fiables.

"Ces dernières années, nous avons enregistré une hausse de la demande en organismes de certification privés, en particulier dans le cadre du Cyber Security Act de l'UE qui prévoit la certification réalisée par des organismes de certification privés. Le passage d'atsec au rang d'organisme de certification privé constitue une étape dans notre réponse aux besoins croissants de certification," a déclaré Rasma Araby, PDG d'atsec AB. "Nous sommes fiers d'avoir obtenu l'accréditation IEC/ISO 17065 de la SWEDAC, qui témoigne de notre expertise et de notre engagement en faveur de l'excellence," a-t-elle ajouté.

"L'accréditation d'atsec constitue un jalon majeur pour notre organisation," a affirmé Staffan Persson, co-fondateur d'atsec et responsable de la certification au sein de la société. "Nous sommes confiants qu'atsec fournira de précieux services à la communauté de la sécurité informatique et aidera les organisations à renforcer leur posture de sécurité," a-t-il poursuivi.

Si vous êtes intéressé à obtenir une certification ou avez des questions au sujet de nos services de certification, n'hésitez pas à nous contacter ( [email protected]). Nous sommes impatients de collaborer avec vous.

A propos d'atsec information security:

atsec information security est une société privée indépendante qui se consacre à la fourniture de services d'essais en laboratoire, d'évaluation, de validation et de conseil, dans le domaine de la sécurité de l'information. Nous répondons aux besoins des secteurs commercial et gouvernemental dans le monde entier.

Lien vers le certificat:

https://search.swedac.se/en/accreditations/1937

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 15:30 et diffusé par :