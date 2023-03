Ajinomoto Bio-Pharma Services récompensé par trois prix aux CDMO Leadership Awards





SAN DIEGO, TOKYO et WETTEREN, Belgique, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biopharmaceutiques, a reçu trois prix aux CDMO Leadership Awards dans les catégories Capacités, Compatibilité et Expertise, dans les groupes de répondants Général et Big Pharma.

Créés en 2011, les CDMO Leadership Awards récompensent les principaux partenaires d'externalisation. Les prix, anciennement les CMO Leadership Awards, sont présentés par le magazine Life Science Leader et par Industry Standard Research. 72 fabricants sous contrats ont été évalués sur la base de 23 indicateurs de rendement dans le cadre de l'enquête annuelle de l'ISR sur l'Analyse comparative de la qualité de sous-traitance. Les répondants n'ont évalué que les entreprises avec lesquelles ils avaient travaillé sur un projet en sous-traitance au cours des 18 derniers mois. Selon les évaluations de ces récents projets en sous-traitance fournies par les commanditaires, ce retour d'expérience est analysé en fonction de la taille de l'entreprise commanditaire afin de révéler les principaux CDMO dans différentes catégories évaluées.

« Depuis plus de dix ans, ces prix sont les plus significatifs pour les organisations biopharmaceutiques qui s'efforcent d'obtenir des résultats optimaux de leurs activités d'externalisation. Notre branche de recherche, ISR Reports, qui n'interroge que les promoteurs de médicaments qui ont travaillé directement et récemment avec des CDMO spécifiques, garantit la validité de ces résultats. Nos gagnants sont vos médaillés d'or de l'externalisation », a déclaré Louis Garguilo, rédacteur en chef et président de la conférence, Outsourced Pharma.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par nos partenaires alors que nous continuons d'investir dans de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes de qualité et de nouvelles installations afin d'accroître nos capacités et notre expertise pour répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes heureux de savoir que nos efforts aident d'innombrables patients pour les années à venir », a déclaré Yasuyuki Otake, directeur général du département Bio-Pharma Services.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de finition de remplissage pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose une large gamme de plateformes et de capacités innovantes pour les programmes précliniques et pilotes à l'échelle commerciale, notamment la technologie d'expression des protéines Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les API à haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.AjiBio-Pharma.com

