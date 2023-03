La Banque Laurentienne publie son rapport ESG 2022





MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Laurentienne réitère son orientation stratégique qui consiste à faire le meilleur choix en publiant ses résultats sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour l'année 2022 par le biais de son rapport annuel ESG. Cette publication est destinée à toutes les parties prenantes de la Banque, de manière à renforcer la confiance de ses clients ainsi qu'à créer de la valeur pour ses actionnaires. Tous les détails peuvent être consultés dans le rapport disponible sur la page Rapports ESG du site web de la Banque.

Cette année, la Banque Laurentienne a mis en place une série de nouvelles initiatives ESG, la plus notable portant sur l'établissement et l'annonce d'un objectif de réduction de 35 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 d'ici 2030, en se basant sur l'année 2022 comme point de référence. Elle a également lancé son tout premier cadre d'obligations durables et poursuivi la diversification du portefeuille du secteur des Services aux entreprises afin d'accroitre son empreinte dans les industries et entreprises liées aux facteurs ESG.

«?À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour mieux grâce à notre approche. Nous voyons les choses différemment et considérons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance comme des occasions de transformation pour notre organisation. En tant que championne ESG de la Banque, je ne pourrais être plus fière des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent dans notre parcours ESG?» a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

