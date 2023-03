Nippon Gases étend le déploiement de SymphonyAI Industrial en Europe pour optimiser la performance des machines de fabrication et réduire les risques opérationnels





Le fournisseur de gaz industriel et médical signe une entente à long terme pour la solution APM 360tm de SymphonyAI

WOBURN, Mass., 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- SymphonyAI Industrial, une division de SymphonyAI, a annoncé aujourd'hui que la société européenne de gaz industriels et médicaux Nippon Gases a signé une entente à long terme pour étendre son utilisation d'APM 360tm. La société vise ainsi à améliorer le rendement des actifs, en vue de soutenir les opérations et la production dans ses usines européennes.

APM 360, la solution de maintenance prédictive des actifs, surveille l'état global des machines en offrant une surveillance prescriptive en temps réel et une maintenance prédictive des équipements critiques de l'usine, tels que les compresseurs, les moteurs haute tension, les turbines, les échangeurs de chaleur et les machines de pré-purification. APM 360 utilise l'IIoT (Internet industriel des objets), l'IA, l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) et la physique pour détecter les anomalies, analyser automatique les causes et fournir des conseils. Cette combinaison de capacités permet de cerner des modèles de machines complexes et dynamiques qui garantissent le fonctionnement optimal des machines de fabrication critiques.

« APM 360 de SymphonyAI Industrial et son équipe d'ingénierie talentueuse ont montré qu'ils peuvent porter notre programme de fiabilité au niveau supérieur, a déclaré Ben Engels, directeur de la fiabilité de Nippon Gases en Europe. Grâce à la solution, nous pouvons tirer parti du volume considérable d'information que nous recueillons et prendre des décisions fondées sur les données qui nous aident à assurer une performance optimale dans nos usines. »

« Nous nous réjouissons d'élargir notre relation avec Nippon Gases, a affirmé Dominic Gallello, PDG de SymphonyAI Industrial. Notre approche du succès des utilisateurs et des clients s'appuie sur nos capacités d'IA alimentées par un raisonnement machine de troisième génération, combinées à notre grand bassin d'ingénieurs qui permet le déploiement réussi de nos solutions. »

À propos de Nippon Gases

Nippon Gases, l'un des leaders européens des gaz industriels et médicaux, fait partie de Nippon Sanso Holdings Corporation, qui a plus de 100 ans d'expérience, est présent au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, aux États-Unis et au Canada et emploie plus de 19 000 personnes dans 31 pays. En Europe, plus de 3 000 employés, dont 27 % de femmes, travaillent aujourd'hui pour Nippon Gases dans 13 pays, servant plus de 150 000 clients. La sécurité est la priorité numéro un de notre entreprise et nous travaillons constamment pour l'améliorer encore. Nous analysons les facteurs de risques et les comportements à risque afin de les éliminer, et nous veillons à ce que nos employés respectent rigoureusement nos principes de sécurité. L'engagement de Nippon Gases envers nos clients, nos employés et les communautés dans lesquelles nous opérons reflète son dévouement à l'égard de l'environnement et de la durabilité. Ensemble, nous sommes « Les professionnels du gaz » et nous avons tous le même objectif : « Améliorer la vie grâce à la technologie du gaz ».

À propos de SymphonyAI Industrial

SymphonyAI Industrial, une division de SymphonyAI, innove dans le domaine des renseignements industriels et accélère les activités autonomes dans les usines. Sa plateforme EurekaAI/IoT de premier rang et ses solutions d'optimisation industrielle relient des dizaines de milliers d'actifs et de flux de travail dans des usines de fabrication de monde entier, tout en traitant chaque jour des milliards de points de données, élevant ainsi l'intelligence opérationnelle vers de nouveaux sommets.

Ses solutions numériques et modulables de gestion des opérations de fabrication (MOM) et d'exécution de fabrication (MES) destinées aux entreprises peuvent être mises en service en 90 jours, afin de relier les appareils, les processus, les personnes et les systèmes et de permettre ainsi un contrôle et une automatisation harmonisés des usines.

Les applications de performance des usines, dont les fonctionnalités incluent la maintenance prédictive des actifs, ainsi que la santé et l'optimisation des processus, maintiennent la disponibilité de l'équipement à un niveau élevé, prolongent la durée de vie des actifs et réduisent la variabilité des processus.

Les solutions de travailleur de première ligne connecté aident les talents à gérer des processus complexes, utilisant une combinaison d'appareils (lunettes, smartphones, tablettes et PC) pour leur offrir un soutien axé sur l'utilisateur à l'égard des procédures et des instructions.

Les solutions de SymphonyAI Industrial offrent une valeur élevée aux utilisateurs en réduisant la variabilité des processus et en optimisant les opérations dans des domaines tels que le débit, le rendement, l'efficacité énergétique et la durabilité.

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI est en train de bâtir la première société SaaS d'IA d'entreprise pour la transformation numérique dans les verticaux de croissance les plus critiques et les plus résistants, notamment la vente au détail, les biens de consommation, la finance, la fabrication, les médias et la gestion des services informatiques et d'entreprises. Les verticaux de SymphonyAI comptent de nombreuses entreprises de premier plan parmi leurs clients. Depuis sa fondation en 2017, SymphonyAI a connu une croissance rapide et compte désormais 3 000 dirigeants, scientifiques des données et autres professionnels talentueux. SymphonyAI est une société de SAIGroup, soutenue par un engagement d'un milliard de dollars de l'entrepreneur et philanthrope à succès Romesh Wadhwani. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.symphonyai.com .

Contact pour les médias :

Megan Duero, [email protected]

