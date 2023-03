Fork & Good présente l'usine de porc du futur pour rendre la viande durable plus abordable





Après quatre ans en mode furtif, Fork and Good fait surface avec le lancement de son site pilote à Jersey City, où la société se concentrera initialement sur la production de porc cultivé dans le but de s'étendre à d'autres types de viande à l'avenir. La société a levé à ce jour 22 millions USD auprès d'investisseurs, dirigés par True Ventures avec la participation de Leaps by Bayer, Collaborative Fund, Firstminute, Green Monday, Starlight et d'autres.

Fork and Good s'emploie à contrebalancer une crise existentielle dans l'agriculture porcine conventionnelle causée par l'augmentation des maladies virales et de la résistance aux antibiotiques, la réduction des ressources en eau et en terres, ainsi que les préoccupations concernant son impact sur l'environnement. Ensemble, ces facteurs ont affaibli la chaîne d'approvisionnement porcine et contribué à la volatilité des prix qui menace de mettre la viande hors de portée de nombreux consommateurs dans un avenir proche.

« Pour nourrir durablement dix milliards de personnes d'ici 2050, nous devons donner la priorité au développement de sources de protéines alternatives qui sont à la fois nutritives et abordables à l'échelle, en utilisant une fraction des ressources nécessaires aujourd'hui. Nous sommes ravis de voir Fork and Good progresser vers cette vision », déclare Juergen Eckhardt, dirigeant de Leaps by Bayer.

L'accent initial de Fork and Good sur le porc haché vise à aider à résoudre l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement sur le considérable marché mondial du porc de 820 milliards EUR. Son approche se différencie dès le départ, car elle cultive les cellules musculaires au lieu des cellules souches, ce qui permet une production plus simple et moins chère. Plus simple car la société ne cultive que des cellules de viande. Moins chère parce qu'elle n'a pas besoin de modifier les cellules souches ou d'autres types de cellules. Au lieu de cultiver des cellules à l'aide de matrices, la société utilise un bioprocédé breveté et des bioréacteurs uniques qui augmentent le rendement et permettent une plus haute densité de production.

« Il est incroyablement complexe d'atteindre des rendements élevés à un prix abordable, et Fork and Good est spécialement équipé pour cette tâche », déclare Adam D'Augelli, True Ventures. « Son site de Jersey City peut produire six à dix fois plus de porc par pied carré que ce qui serait possible en utilisant des méthodes agricoles traditionnelles, avec beaucoup moins d'eau et un impact minime sur l'écosystème environnant. »

« L'ouverture de notre site pilote nous rapproche de la concrétisation de notre mission de produire du porc cultivé à la fois délicieux et accessible », ajoute Niya Gupta, cofondatrice et PDG de Fork and Good. « Avec tout l'intérêt médiatique que suscite le secteur, nous ne voulions pas rendre notre approche publique avant d'avoir quelque chose de concret. »

Niya n'est pas étranger au double défi du rendement et de l'abordabilité ; avant de rejoindre Fork and Good, elle a cofondé ComCrop, une startup agricole urbaine à Singapour qui a recours à l'hydroponie pour produire de grands volumes de produits dans un petit espace.

« D'après mon expérience en hydroponie, il est devenu clair que le faible rendement était la raison pour laquelle la viande cultivée était si chère », déclare Niya. « Nous mesurons le rendement par la conversion des aliments du bétail, et il était trop faible pour la viande cultivée. Notre conversion des aliments est déjà proche de celle pour les porcs et nous sommes sur la bonne voie pour faire encore mieux. »

Les connaissances agricoles de Niya sont renforcées par les décennies d'expertise scientifique de Gabor Forgacs, cofondateur et directeur scientifique. Biophysicien pionnier avec une carrière académique de plus de 30 ans, Gabor a présenté pour la première fois au monde la viande cultivée sur la scène TEDMED en 2011. Il est le fondateur scientifique d'Organovo, une société de bioimpression, et de Modern Meadow, la première entreprise de viande cultivée qui conçoit aujourd'hui des matériaux biofabriqués qui limitent les émissions de gaz à effet de serre.

« La fabrication de viande cultivée ne nécessite pas de science fondamentalement nouvelle », explique Gabor. « L'augmentation du rendement à l'échelle nécessite une véritable innovation. C'est pourquoi nous nous sommes tellement concentrés sur le processus, en brevetant une approche à la fois innovante et économiquement saine. »

Fork and Good a commencé avec un sens de l'urgence au moment de lancer la viande cultivée sur le marché, et forge maintenant des partenariats avec les leaders de l'industrie alimentaire pour contribuer à assurer un avenir où tout le monde peut accéder à une viande sûre et de production humaine qui soit bonne pour les gens et la planète.

À PROPOS DE FORK AND GOOD

Depuis son site à Jersey City, Fork & Good a pour mission de cultiver le meilleur de la viande pour tous et partout. L'entreprise adopte une approche novatrice pour cultiver la viande en développant des cellules musculaires directement dans des bioréacteurs propriétaires pour un maximum de saveur et de valeur nutritionnelle, tout en réduisant considérablement la quantité de terre et d'eau utilisée dans la production animale conventionnelle. L'équipe compte plus de 150 ans d'expérience combinée dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et de la science, et s'engage à aider à construire le secteur d'une manière sûre et transparente. Plus d'informations sur : www.forkandgood.com.

