Transport aérien régional - « La vitalité des régions ne peut plus attendre », souligne l'UMQ

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la rencontre aujourd'hui du Comité sur le transport aérien de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les élues et élus municipaux ont souligné l'importance que le gouvernement du Québec se donne un échéancier précis pour assurer durablement la fiabilité du transport aérien régional.

Pour l'Union, le transport aérien régional n'est pas un nouvel enjeu. Le tour de la question a été fait à maintes reprises, tant au niveau des prix des billets, des infrastructures, de la fiabilité que de la desserte.

« La première mouture du comité gouvernemental a mis sur la table plusieurs solutions concrètes et documentées pour changer le modèle d'affaires, et ce, à court et à long terme. En 2023, on ne peut plus se permettre, au Québec, que la vitalité de nos régions soit mise sur pause, faute d'un moyen de transport viable et efficace », a déclaré la présidente du Comité sur le transport aérien et mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr.

Rappelons que le 17 février dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé la création d'un comité pérenne sur le transport aérien régional. « C'était une demande de l'Union et nous étions très satisfaits de la rapidité du gouvernement. Maintenant, il est important de se réunir une première fois, de se mettre collectivement en mode résultats, et ce, avec un échéancier précis », a conclu madame Cyr.

Notons que l'UMQ avait proposé un nouveau modèle d'affaires pour le transport aérien régional, dans le cadre des travaux du groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux, qui se sont échelonnés de 2020 à 2022.

