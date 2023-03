Concert de l'Orchestre du Conservatoire : Cuivres et feu





QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - L'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec (CMQ) retournera à la Salle Louis-Fréchette du Grand théâtre de Québec pour son dernier concert de la saison. Cuivres et feu sera présenté le 20 mars prochain, à 19 h 30, sous la direction du chef d'orchestre Airat Ichmouratov.

Deux oeuvres phares du répertoire concertant pour cuivres seront à l'honneur dans la première partie du concert. En effet, deux élèves gagnants du Concours de concerto du CMQ, la corniste Rose Deschênes, élève dans la classe de Marjolaine Goulet, et Raphaël Léveillée, élève en trombone dans la classe de Nicholas Mahon, interpréteront respectivement le Concerto en si bémol majeur pour cor et orchestre, op. 91 du compositeur russe Reinhold Glière et le Concerto pour trombone et orchestre du compositeur danois Launy Grøndahl.

En deuxième partie : la Symphonie no4 en si bémol majeur, opus 60 de Ludwig van Beethoven. Se situant entre ses monumentales troisième et cinquième symphonies, la quatrième se démarque particulièrement par sa lumière, sa joie et sa vivacité. L'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec sera dirigé pour l'occasion par Maestro Airat Ichmouratov, un musicien complet, à la fois clarinettiste, compositeur, et chef d'orchestre.

« Lors de ce concert, et grâce à un programme qui met les cuivres à l'honneur, les mélomanes auront la joie de découvrir un répertoire moins souvent entendu et de pouvoir applaudir deux formidables jeunes solistes! », conclut M. Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

Les billets sont en vente sur le site du Grand théâtre de Québec.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Québec

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 14:11 et diffusé par :