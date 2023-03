AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour appuyer les résidents des Prairies, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon exposés aux méfaits de la dépendance et aux surdoses

Des experts en santé publique ont publié ce mardi un nouveau rapport important soulignant que la Suède s'apprêtait à franchir une étape historique en devenant le premier pays européen "non-fumeur". La Suède devrait passer sous la barre des 5 % de...





L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement afin d'améliorer l'état de santé des personnes qui consomment dans les Prairies, les Territoires du Nord-Ouest et...





Nuvo Pharmaceuticals Inc., faisant affaire sous le nom de Miravo Healthcare (« Miravo » ou la « Société ») et Pharmaceutique Searchlight inc., société privée canadienne spécialisée dans les soins de santé (« Searchlight »), ont le plaisir d'annoncer...





Le Centre médical de l'université du Nebraska (University of Nebraska Medical Center, UNMC) et ANANDA Scientific Inc. ont annoncé aujourd'hui que le premier patient a été admis dans un essai clinique homologué par la FDA et évaluant le Nantheiatm...





Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 483 nouveaux cas, pour un total de 1?322 163 personnes infectées*;19 nouveaux décès, pour un total de 18?209 décès;0 décès survenus dans...