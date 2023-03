Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce de financement importante au sujet de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement dans la région métropolitaine de Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, M. Terry Duguid, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, M. Kevin Lamoureux, et M. Kenneth W. Mariash Senior, propriétaire de Focus Equities Inc., feront une annonce de financement importante concernant l'amélioration des chaînes d'approvisionnement du Canada.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le mercredi 15 mars 2023



Heure : 11 h 45 (HAC)



Endroit : 4Tracks Ltd. (près de la voie CentrePort Canada)

7 184 Rosser Road (route provinciale 221 est)

Winnipeg (Manitoba)

R0H 1E0

