Treatwell s'associe à mParticle pour offrir des expériences numériques innovantes à l'industrie des cheveux et de la beauté





La plateforme de données client mParticle permettra à Treatwell d'offrir une meilleure personnalisation à grande échelle.

NEW YORK, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- mParticle, la principale plateforme de données clients (Customer Data Platform, CDP) alimentée par l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui que Treatwell, un marché européen de premier plan et SaaS dédié au monde de la beauté et du bien-être, a choisi de s'associer à mParticle pour offrir de meilleures expériences numériques.

Treatwell a connu une croissance rapide depuis sa fondation sous le nom de Wahanda en 2008, travaillant actuellement avec un réseau de plus de 50 000 salons dans 13 pays à travers l'Europe. Au fur et à mesure que l'entreprise élargit son offre, la clientèle de Treatwell a également considérablement augmenté, l'entreprise gérant désormais environ 100 millions de rendez-vous chaque année et soutenant 150 000 stylistes chaque jour.

Mais alors que la clientèle de Treatwell continuait de croître, l'équipe du marketing a commencé à constater que l'exploitation des données pour comprendre l'engagement des clients et personnaliser les campagnes devenait un processus hautement manuel et chronophage. Maintenant, avec mParticle établi comme base de données client, Treatwell sera en mesure d'offrir des expériences personnalisées efficaces sur l'ensemble de ses canaux tout en réduisant les processus de données manuels à l'échelle de l'organisation.

« Comme Treatwell continuait à évoluer, nous avions besoin d'un moyen plus efficace de gérer le volume et la complexité croissants des données clients », a expliqué Stefano Scoponi, directeur du marketing chez Treatwell. « La plateforme de données clients de mParticle nous a aidés à relever ces défis et à créer une vue d'ensemble du client, ce qui nous a permis d'offrir une expérience uniforme et personnalisée à nos clients, peu importe le canal par lequel ils interagissent avec nous. »

L'une des premières initiatives sur lesquelles Treatwell se concentre est l'utilisation de mParticle pour comprendre comment les clients interagissent sur les sites Web et les applications de la marque. Avec un ensemble de données client unifié disponible dans mParticle, Treatwell pourra utiliser le générateur d'audience de mParticle pour construire des segments de campagne et les orchestrer à travers les canaux, éliminant le processus fastidieux de collecte, d'agrégation et d'analyse manuelle des données.

mParticle permettra également à Treatwell de répondre plus facilement aux exigences en matière de confidentialité des données et de renforcer la confiance des clients à mesure que l'entreprise poursuit sa croissance. M. Scoponi a expliqué : « Nous avons choisi mParticle en raison de son accent sur la protection de la vie privée et la sécurité, de ses capacités d'orchestration avancées et de sa capacité à s'intégrer à un large éventail de sources de données et de plateformes. mParticle offre également une solution flexible et évolutive qui évoluera avec notre entreprise. »

« Treatwell offre une gamme diversifiée de services, et des exigences différentes à chaque client, a indiqué Rob Murphy, vice-président principal de International mParticle. En s'associant à mParticle, Treatwell sera en mesure d'avoir une vue d'ensemble du client qui reste à jour en temps réel, lui permettant d'offrir une meilleure personnalisation et de protéger la confidentialité des données. »

Pour en savoir plus : https://www.mparticle.com/.

À propos de mParticle

mParticle facilite la gestion des données clients tout au long du cycle de vie des produits et des clients. Les équipes d'entreprises comme Starbucks, NBCUniversal et Spotify utilisent mParticle pour offrir des expériences client exceptionnelles et accélérer la croissance en résolvant les défis fondamentaux qui entravent le succès à l'échelle. Fondée en 2013, mParticle a son siège social à New York et compte des employés dans le monde entier.

