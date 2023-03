Le Centre médical de l'Université du Nebraska et ANANDA Scientific annoncent la participation du premier patient à un essai clinique homologué par la FDA pour le traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT)





Le Centre médical de l'université du Nebraska (University of Nebraska Medical Center, UNMC) et ANANDA Scientific Inc. ont annoncé aujourd'hui que le premier patient a été admis dans un essai clinique homologué par la FDA et évaluant le Nantheiatm ATL5, un médicament expérimental utilisant le cannabidiol dans la méthode d'administration Liquid Structuretm exclusive à ANANDA, pour le trouble de stress post-traumatique (TSPT). (Clinical Trials.gov Identifier NCT05269459)

L'essai est dirigé par le chercheur principal Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, professeur Reynolds et chef du département des sciences neurologiques de l'UNMC, médecin en chef des services neurologiques de Nebraska Medicine et médecin en chef des programmes cliniques de neurosciences de Nebraska Medicine.

« Nous sommes très ravis que cet essai majeur soit en cours », a déclaré le docteur Rizzo. « Notre collaboration avec ANANDA Scientific nous permettra de faire progresser cette recherche fondée sur des données probantes dans de nouvelles thérapies pour l'importante population de patients atteints du TSPT. »

L'équipe de recherche du docteur Rizzo est composée de Jennifer Merickel, PhD, spécialiste en neurosciences cognitives et professeur adjoint au département des sciences neurologiques de l'UNMC, et de Brigette Soltis-Vaughan, infirmière homologuée de pratique avancée, clinicienne et chercheuse au département de psychiatrie de l'UNMC et instructrice au sein du département des sciences neurologiques de l'UNMC.

« La participation du premier patient à notre deuxième essai clinique sur le TSPT est une étape importante du programme de développement clinique d'ANANDA », a déclaré Sohail R. Zaidi, Président directeur général d'ANANDA. « Nous sommes très heureux d'avoir l'équipe de recherche de l'UNMC comme partenaire, dans le cadre de l'évaluation de notre médicament prometteur conçu pour cette maladie très débilitante. »

Cette étude clinique de phase II en double aveugle, contrôlée par placebo et randomisée projette de recruter 180 participants afin de mener une évaluation rigoureuse de l'efficacité et de l'innocuité du Nantheiatm ATL5.

À PROPOS DU NANTHEIAtm ATL5

Nantheiatm ATL5 est un médicament expérimental qui utilise du cannabidiol dans la technologie d'administration exclusive d'ANANDA, Liquid Structure. Les études précliniques et cliniques initiales montrent que la technologie d'administration d'ANANDA, Liquid Structuretm (sous licence de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd à Jérusalem, en Israël) améliore l'efficacité et la stabilité du cannabidiol. Le Nantheiatm ATL5 est un produit oral contenant 100 mg de cannabidiol par capsule molle. .

À propos du Centre médical de l'université du Nebraska

En tant qu'unique centre académique public en sciences de la santé au Nebraska, l'UNMC s'engage en faveur de l'éducation des travailleurs de la santé du XXIe siècle, afin de trouver des remèdes et des traitements contre des maladies dévastatrices, de fournir les meilleurs soins aux patients, et de servir l'État du Nebraska et ses communautés au travers d'une vulgarisation primée. L'UNMC possède six facultés, deux instituts et un programme d'études supérieures qui desservent plus de 4 200 étudiants dans le cadre de 90 programmes. Les chercheurs de l'UNMC mènent des recherches de pointe dans les domaines des sciences neurologiques, de l'oncologie, des maladies infectieuses, ainsi que dans d'autres domaines clés.

À PROPOS D'ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA est une société de biotechnologie de premier plan axée sur la recherche, pionnière dans des études cliniques de haut calibre visant à évaluer les indications thérapeutiques des cannabinoïdes tels que TSPT, les douleurs radiculaires, l'anxiété et le trouble lié à l'abus d'opioïdes (Mont Sinaï et UCLA). Utilisant une technologie d'administration brevetée, conçue pour rendre les cannabinoïdes et autres composés dérivés des plantes, hautement biodisponibles, solubles dans l'eau, et stables pendant toute la durée de conservation, la société se concentre sur la production de produits pharmaceutiques efficaces et de première qualité. La société procède actuellement au développement de sa base de recherche, grâce à de multiples contrats de recherche subventionnée conclus avec des universités, afin de diversifier son portefeuille clinique.

