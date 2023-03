Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le Centre médical de l'université du Nebraska (University of Nebraska Medical Center, UNMC) et ANANDA Scientific Inc. ont annoncé aujourd'hui que le premier patient a été admis dans un essai clinique homologué par la FDA et évaluant le Nantheiatm...





Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 483 nouveaux cas, pour un total de 1?322 163 personnes infectées*;19 nouveaux décès, pour un total de 18?209 décès;0 décès survenus dans...





Au premier jour des consultations particulières sur le projet de loi no 10 (PL 10), limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'oeuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux,...





La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et le Quartier de l'innovation en santé Montréal (QIS Montréal) ont tenu leur événement collaboratif « L'innovation?: une source de valeur sociétale et économique ». Propulsé par Innove-Action...





La PharmaLedger Associationtm (PLA), une organisation à but non lucratif basée en Suisse, annonce l'approbation de son plan stratégique triennal visant à mettre en oeuvre et à promouvoir un écosystème de confiance numérique dans le secteur des soins...