Ensemble Montréal présente ses demandes en vue du budget provincial





MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Les élu.e.s d'Ensemble Montréal présentent aujourd'hui leurs demandes au gouvernement du Québec en vue du budget qui sera déposé le 21 mars. Bien que les préoccupations soient nombreuses à Montréal, le parti mise sur l'habitation, la mobilité et la sécurité pour relancer la métropole et répondre aux besoins de base de la population montréalaise.

« Entre l'inflation, la crise du logement, la crise du financement du transport collectif et l'accroissement d'un sentiment d'insécurité, la métropole est fragilisée à plusieurs niveaux. Bien que la Ville de Montréal n'assume pas pleinement son leadership, il est impératif que le gouvernement provincial soutienne la métropole afin d'assurer une qualité de vie et redorer l'image du moteur économique du Québec », déclare Aref Salem, chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Une qualité de vie pour toutes les familles montréalaises

Pour répondre aux besoins de la classe moyenne montréalaise en matière d'habitation, Ensemble Montréal réclame la construction rapide de 3000 logements sociaux et communautaires et de 1000 logements abordables ; une mesure qui devra s'accompagner d'une bonification des sommes allouées à AccèsLogis, un programme à l'avenir incertain alors qu'il est le seul outil dédié à la construction de logements sociaux et communautaires.

Pour développer l'offre, le gouvernement du Québec doit également saisir les opportunités existantes en exploitant les édifices patrimoniaux lui appartenant sur le territoire montréalais tel que l'ancien hôpital de la Miséricorde. Sachant que le parc d'habitation à loyer modique (HLM) possède un indice de vétusté de 75 %, une révision des sommes allouées à l'Office municipal de l'habitation de Montréal est de mise pour mettre à niveau les unités de catégorie D et E qui nécessitent des travaux majeurs.

D'ici à ce qu'un toit adapté soit offert à tous les citoyen.ne.s, il est essentiel que des mesures soient prises à court terme pour répondre aux besoins grandissants et urgents des personnes vulnérables. Ensemble Montréal réclame ainsi que le gouvernement du Québec s'engage à doubler les fonds prévus à l'Entente Ville-MESS et qu'il augmente et pérennise le financement des organismes communautaires soutenant ces derniers.

Une mobilité pérenne et attrayante qui répond aux besoins grandissants

Ensemble Montréal partage les préoccupations de la population montréalaise à l'égard des diverses coupes annoncées sans préavis, et de celles à venir, par la Société de transport de Montréal (STM) pour remédier à son déficit actuel de 60 M$. Si l'on veut diminuer le nombre de véhicules sur le réseau routier montréalais, un financement adéquat du réseau et des investissements récurrents à long terme sont primordiaux pour assurer le maintien des services et l'attractivité du transport collectif.

Un sentiment de sécurité accru dans les rues de Montréal

Devant les enjeux de cohabitation sociale qui sont de plus en plus flagrants à Montréal, notamment dans le Village, Milton-Parc et le métro, il presse de bonifier le nombre d'intervenants sociaux dédiés aux diverses équipes mixtes du SPVM et de la STM (ESUP, EMRII, EMMIS, EMIC). L'accès aux services en santé mentale et en toxicomanie est également fondamental pour remédier aux enjeux dans ces secteurs. À ce titre, le gouvernement du Québec doit investir la juste part du transfert fédéral de 270 M$ dans la métropole.



Demandes complètes d'Ensemble Montréal au gouvernement du Québec:

1. Une qualité de vie pour toutes les familles montréalaises

Agir pour mieux loger les familles de la classe moyenne :

Maintenir et bonifier les enveloppes du programme AccèsLogis et simplifier la lourdeur administrative pour permettre la construction rapide de 3000 unités de logements sociaux et communautaires;

Débloquer 1000 unités de logements abordables pour la métropole;

Exploiter les édifices patrimoniaux vacants;

Conclure des ententes innovantes par secteur de développement afin d'accélérer la création de nouveaux quartiers (ex.: Bridge-Bonaventure, Molson , Hippodrome et les abords du prolongement de la ligne bleue);

Accélérer la rénovation des HLM qui nécessitent des travaux majeurs.

Prendre soin des citoyens les plus vulnérables :

Doubler les fonds prévus pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre du renouvellement de l'Entente Ville-MESS;

Assurer un financement pérenne de cliniques de santé urbaine;

Augmenter et pérenniser le financement des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes vulnérables;

Mettre en place un Fonds permettant l'instauration d'un programme de report de taxes foncières pour les ménages propriétaires vulnérables;

Financer la création d'un centre multidisciplinaire destiné à la communauté inuite.

2. Une mobilité pérenne et attrayante qui répond aux besoins grandissants

Financer adéquatement le transport collectif et assurer des investissements récurrents sur le long terme;

Garantir dans le prochain Plan québécois des infrastructures des sommes pour le financement d'un mode de transport structurant dans l'est de Montréal et une intégration architecturale exemplaire;

Prioriser le projet de prolongement de la ligne orange, notamment afin de connecter la future station Bois-Franc du REM au réseau du métro.

3. Un sentiment de sécurité accru dans les rues de Montréal

Augmenter le nombre d'intervenants sociaux dédiés aux diverses équipes mixtes du SPVM et de la STM (ESUP, EMRII, EMMIS, EMIC);

Financer la transformation numérique des tribunaux et arrimer l'administration de la justice pour faciliter l'échange de la preuve avec l'arrivée des caméras portatives;

Augmenter et pérenniser le financement des groupes communautaires qui travaillent à la prévention de la violence armée;

Investir la juste part du transfert fédéral de 270 M$ dans la métropole pour améliorer l'accès aux services en santé mentale et en toxicomanie.

