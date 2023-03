L'offre Quectel Certification Services accélère le délai de commercialisation et élimine les coûts et les complexités de certification pour les appareils IdO





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, présente aujourd'hui Quectel Certification Services, sa gamme de services de certification et de test de dispositifs IdO qui permettra aux clients de certifier rapidement leurs appareils IdO auprès d'organismes de réglementation (FCC, IC, CE, ANATEL, RCM, KC, Jate et Telec) et d'opérateurs (AT&T, Verizon, T-Mobile, Rogers, TELUS et Vodafone). Ce service permettra aux dispositifs des clients d'obtenir des certifications en moins de huit semaines et assure non seulement le délai de commercialisation le plus rapide pour les fabricants d'appareils IdO, mais constitue aussi l'offre la plus rentable du secteur.

La certification dans ces disciplines est difficile à obtenir, implique plusieurs couches de certification d'organismes variés et, généralement, les autorités locales et régionales délivrent des certifications pour les déploiements d'appareils sur leurs propres territoires. Les services de certification Quectel couvrent les exigences réglementaires, de mise en conformité et de conformité des opérateurs, ainsi que les certifications pour les dispositifs spécifiques au secteur et les certifications liées à l'environnement et à la sécurité, comme ATmosphere EXplosible (ATEX), la restriction sur les substances dangereuses (RoHS), l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

« S'adresser directement aux organismes de certification ou aux opérateurs peut prendre jusqu'à six mois pour que les appareils IdO obtiennent des certifications », déclare Yoon Seungryoul, directeur de la certification nord-américaine, Quectel Wireless Solutions. « Pour de nombreux cas d'utilisation IdO, un délai de six mois pour le lancement est inacceptable et peut être synonyme d'échec pour une proposition sur des marchés où le fait d'être le premier à commercialiser représente un facteur de différenciation critique. C'est pourquoi Quectel, avec ses Quectel Certification Services, apporte aux clients sa connaissance des processus de certification et d'essai et ses relations avec les autorités, les organismes de certification, les régulateurs et les opérateurs afin de fournir à ses clients l'offre de mise sur le marché la plus rapide et la plus rentable du secteur. »

Pour soutenir davantage sa clientèle, Quectel Certification Services offre un service de pré-évaluation dans ses propres laboratoires afin que la conformité à la certification puisse être évaluée avant de s'adresser aux autorités de certification, ce qui permet de gagner du temps sur les applications de certification non conformes. Un autre avantage pour les clients qui utilisent à la fois les modules et les antennes Quectel dans leur conception est que les tests d'appareils sont inclus gratuitement. Quectel propose également des installations d'assistance technique et des solutions de débogage pour résoudre les problèmes de certification, des plus simples aux plus complexes.

Les capacités de Quectel comprennent la gestion de projet, l'administration, les communications et la gestion des laboratoires et des opérateurs, la vérification et la gestion de la portée des tests, la fourniture du support nécessaire sur site et la fourniture de tests et de services de débogage. En outre, Quectel réglera les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent et négociera des dérogations, le cas échéant.

« Nous sommes fiers de lancer Quectel Certification Services et nous sommes prêts à fournir une consultation et un service de certification complets et mondiaux aux clients d'appareils intégrés qui ont des produits basés sur des modules Quectel », ajoute Seungryoul. « Les services de certification Quectel obtiennent des certifications pour les modules de Quectel et les dispositifs des clients depuis de nombreuses années, nous sommes donc ravis d'apporter cette expertise aux clients et de les aider à accélérer le délai de commercialisation et à construire un monde plus intelligent. »

