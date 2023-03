Le gouvernement mongol et Rio Tinto célèbrent la production souterraine à Oyu Tolgoi





OULAN-BATOR, Mongolie, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Premier ministre de Mongolie, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, s'est joint aujourd'hui à Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, à 1,3 km sous-terre pour officialiser le début de la production souterraine de la mine de cuivre d'Oyu Tolgoi dans le désert de Gobi.

Cette rencontre a été suivie d'une cérémonie avec les employés et les dirigeants d'Oyu Tolgoi, les représentants du gouvernement de Mongolie, les membres du conseil d'administration d'Oyu Tolgoi et les fournisseurs locaux pour marquer cette étape importante d'Oyu Tolgoi dans son ascension pour devenir l'un des principaux fournisseurs de cuivre au monde.

Depuis l'accord conclu entre le gouvernement de la Mongolie et Rio Tinto en janvier 2022 pour réinitialiser la relation et faire avancer le projet souterrain d'Oyu Tolgoi, 30 entonnoirs de soutirage ont été dynamités et le cuivre est maintenant produit à partir de la mine souterraine. Oyu Tolgoi devrait devenir la quatrième plus grande mine de cuivre au monde d'ici 2030, en opérant dans le premier quartile de la courbe des coûts équivalents en cuivre. Le minerai est actuellement traité à partir de Panel Zero dans Hugo North Lift 1, et la production va augmenter au cours des prochaines années.

Un partenariat entre Rio Tinto et la Mongolie, la mine à ciel ouvert d'Oyu Tolgoi et le concentrateur fonctionnent avec succès depuis plus d'une décennie. L'effectif total d'Oyu Tolgoi est actuellement d'environ 20 000 personnes, dont 97 % sont mongoles. Oyu Tolgoi travaille avec plus de 500 fournisseurs nationaux et a dépensé environ 15 milliards de dollars en Mongolie depuis 2010, dont 4 milliards de dollars en taxes, frais et autres paiements au budget de l'État.

L'exploitation de la mine souterraine représente un investissement de plus de 7 milliards de dollars, en débloquant la partie la plus précieuse des ressources en cuivre au profit de tous les intervenants. Oyu Tolgoi devrait produire environ 500 000 tonnes de cuivre par an en moyenne de 2028 à 2036 à ciel ouvert et sous terre, suffisamment pour la production d'environ 6 millions de véhicules électriques par an, et une moyenne d'environ 290 000 tonnes pendant la durée de vie des réserves pendant environ 30 ans.

Le Premier ministre de la Mongolie, Oyun-Erdene, a déclaré : « Je suis fier de célébrer cette étape importante avec notre partenaire, Rio Tinto, alors que nous envisageons de faire de la Mongolie l'un des principaux producteurs de cuivre au monde. Le démarrage de la production souterraine chez Oyu Tolgoi démontre notre capacité à travailler de manière durable avec les investisseurs et à devenir un partenaire de confiance. La prochaine phase du partenariat permettra de poursuivre la mise en oeuvre réussie de la nouvelle politique de relance de la Mongolie et de la stratégie de diversification économique Vision 2050. La Mongolie est prête à travailler activement avec les investisseurs et les partenaires mondiaux et d'en tirer mutuellement les bénéfices. »

Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a déclaré : « Nous tenons à remercier le gouvernement de Mongolie pour son engagement en tant que partenaire dans la réalisation de cette étape remarquable. Nous commençons la production souterraine à 1,3 km sous le désert de Gobi à partir d'un gisement qui sera essentiel à la production mondiale de cuivre et au développement économique continu de la Mongolie. Le cuivre produit dans cette mine de haute technologie de classe mondiale permettra de fournir l'électrification nécessaire à un avenir neutre en carbone et à faire croître les activités en matière de cuivre de Rio Tinto. »

