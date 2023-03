Le Canada investit dans un nouveau sentier polyvalent pour les cyclistes et les piétons à Port Coquitlam





PORT COQUITLAM, BC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ron McKinnon, depute de Coquitlam-Port Coquitlam et Brad West, maire de Port Coquitlam, ont annoncé un investissement fédéral de 840 000 $ afin de soutenir l'aménagement d'un sentier polyvalent de 1,5km le long de l'avenue Prairie à Port Coquitlam.

Le sentier s'étendra de la connexion du sentier Traboulay PoCo à l'ouest de la rue Shaughnessy jusqu'à la route Coast Meridian. Il encouragera l'utilisation de modes de transport alternatifs, comme le vélo, afin de réduire les embouteillages et d'améliorer la sécurité des usagers des transports actifs en les séparant davantage de la circulation automobile. Le financement permettra également d'installer de nouveaux abris de transport en commun, des bancs, et de planter des arbres et de la végétation le long de la voie polyvalente.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada, car il favorise l'élargissement de réseaux de pistes de marche, de pistes cyclables, de sentiers et de ponts piétonniers.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les projets de transport actif qui permettent de mieux relier nos collectivités et de soutenir nos objectifs en matière d'émissions. L'investissement d'aujourd'hui dans le sentier polyvalent de l'avenue Prairie offrira aux résidents de Port Coquitlam un moyen sûr et alternatif de se rendre à leur destination, que ce soit à pied, à vélo ou en fauteuil roulant. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il s'agit d'un projet important qui offre plus d'options de transport actif aux usagers de tous âges et de toutes capacités pour se rendre aux principales destinations de Port Coquitlam. En permettant aux gens de choisir plus facilement de marcher ou de faire du vélo, nous créons un certain nombre d'avantages pour l'ensemble de la collectivité, notamment une diminution de la circulation, des rues plus animées et un air plus pur. Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral de son soutien qui nous permettra d'apporter cette amélioration indispensable. »

Brad West, maire de Port Coquitlam

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 840 000 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport actif.

investit 840 000 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport actif. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif versera 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sécuritaires, plus pratiques et plus agréables, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada . Les administrations municipales, les administrations locales et régionales telles que les districts de service, et les organismes autochtones peuvent présenter une demande pour le Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif peuvent également présenter une demande dans des circonstances particulières.

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales telles que les districts de service, et les organismes autochtones peuvent présenter une demande pour le Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif peuvent également présenter une demande dans des circonstances particulières. Les demandes pour les projets de planification et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de manière continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. L'infrastructure du transport actif procure des avantages concrets, en créant de bons emplois de classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant l'adoption d'un mode de vie plus sain, en contribuant à l'équité parmi les Canadiens les plus vulnérables, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement dans une infrastructure de transport actif plus sécuritaire est la clé pour s'assurer que les gens de tous les âges et de toutes les capacités peuvent avoir accès à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Site Web : Infrastructure Canada

