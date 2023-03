Le groupe PMC et la Fondation Chakrabarti font une donation à la Mission Ramakrishna Saradapitha Belur Math du Bengale occidental





Paritosh M. Chakrabarti, chef d'entreprise, auteur et philanthrope, a annoncé aujourd'hui que le groupe PMC et la fondation Chakrabarti ont fait une donation importante de terrains et de biens à la mission Ramakrishna Saradapitha Belur Math du Bengale occidental.

« C'est un honneur de contribuer à la mission Ramakrishna Saradapitha. La mission consacre les enseignements du plus grand chef spirituel de l'Inde et unificateur de l'humanité, Swami Vivekananda », explique Paritosh Chakrabarti. « Ce don est un moyen pour moi de promouvoir ces idéaux. Je suis reconnaissant à Belur Math d'avoir accepté cette donation. Ces dons font également partie de "l'âme" du groupe PMC que je décrirai dans mon prochain livre, The Makings of PMC Group ? A Corporation with a Soul ».

La donation comprend la célèbre maison Bose, témoin de nombreux événements historiques et chargée des souvenirs de grands patriotes et de révolutionnaires, le terrain environnant et un don financier important. Le don financier permettra 1) la construction et le développement de deux salles de musée, chacune abritant des galeries d'exposition de photos, des manuscrits, des collections rares et précieuses et, éventuellement, une présentation multimédia retranscrivant les vies, les activités et les héritages de Swami Vivekananda et de Netaji Subhas Chandra Bose, 2) une série d'activités culturelles et éducatives visant à promouvoir l'harmonie interculturelle et interreligieuse et 3) la pose d'une plaque commémorative portant la mention suivante : « Cette propriété historique de la maison Bose a été donnée par Paritosh M. Chakrabarti et Srimati Chakrabarti à la Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur Math pour la construction et le développement d'un centre culturel et éducatif destiné à promouvoir l'héritage de Swamiji et de Netaji ».

Le président de la municipalité de Rishra, Vijay Sagar Mishra, a déclaré : « C'est une grande joie et un immense honneur pour nous tous d'assister à la cérémonie de remise de la Rishra Bose House au Ramakrishna Mission Saradapitha Belur Math. La transformation de cette maison en musée rapprochera les gens ordinaires des oeuvres et des activités du grand patriote Netaji Subhas Chandra Bose et de Swami Vivekananda. La génération actuelle doit être sensibilisée à cette histoire glorieuse afin qu'elle puisse en tirer des leçons et continuer à servir la mère patrie ».

À PROPOS DE PMC

PMC Group, détenue par Paritosh M. Chakrabarti et sa famille, est une entreprise mondiale diversifiée de produits chimiques et pharmaceutiques, basée aux États-Unis et orientée croissance. Elle se consacre à la recherche de solutions innovantes pour répondre à tous les besoins d'un large éventail de marchés finaux, notamment les matières plastiques, les produits de consommation, l'électronique, les revêtements, l'emballage, l'exploitation minière, les soins personnels, l'alimentation, l'industrie automobile et les produits pharmaceutiques. L'entreprise s'est construite sur un modèle durable de croissance en passant par l'innovation tout en promouvant le bien social. PMC exerce ses activités à partir d'une plateforme mondiale de fabrication, d'innovation et de marketing, avec des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Vous trouverez de plus amples informations sur le groupe PMC et ses activités dans le monde à l'adresse suivante www.pmc-group.com.

À PROPOS DE THE CHAKRABARTI FOUNDATION

The Chakrabarti Foundation est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion de l'éducation dans le monde entier. Elle estime que l'excellence de l'éducation est une condition essentielle à la pérennité de la civilisation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://pmc-group.com/chakrabarti-foundation.

À PROPOS DE RAMAKRISHNA MISSION SARADAPITHA BELUR MATH

La Mission Ramakrishna Saradapitha Belur Math est une organisation philanthropique connue et réputée au service de la société indienne et des sociétés étrangères, indépendamment de la caste, de la couleur, de la croyance, de la religion, de la nationalité, du sexe, des préjugés régionaux, etc., grâce à son vaste réseau comptant plus de 250 centres dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la religion, de la santé, de l'aide et de la réinsertion, du développement rural et tribal, des publications, de l'enseignement et de la prédication, ainsi que dans un grand nombre de domaines connexes, tous destinés au développement global de la personne et de la société dans son ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://belurmath.org/ramakrishna-mission-saradapitha-belur.

