Noda choisit la solution optimisée par IA de ThetaRay pour surveiller les services d'open banking





Noda, une fintech de l'open banking, et ThetaRay, un chef de file des technologies de surveillance des transactions optimisée par IA, annoncent aujourd'hui une collaboration pour optimiser les capacités de surveillance et de conformité des paiements sur la plateforme de Noda qui soutient la nouvelle économie numérique en Europe.

Basé au Royaume-Uni, Noda aide les commerçants en ligne d'Europe à recevoir des paiements bancaires directs de e-clients via une solution de paiement open banking unique, sécurisée et instantanée, en alternative aux cartes, offrant une intégration directe avec les banques de la plupart des pays européens.

Avec cet accord, Noda mettra en oeuvre la solution SaaS SONAR optimisée par IA de ThetaRay pour l'antiblanchiment, qui détecte les menaces de criminalité financière connues et inconnues et les premières indications de montage frauduleux. Le système permettra à Noda de rester à jour avec un paysage réglementaire complexe et en constante évolution, ainsi que de gérer les défis de conformité liés au suivi des transactions dans l'espace unique de paiement en euros (SEPA) sur plusieurs canaux et juridictions.

« Avec le système avancé de surveillance des transactions de ThetaRay et notre expertise dans les services de paiement et de conformité, nous nous positionnons favorablement pour passer au niveau supérieur et générer encore plus de valeur pour nos clients », déclare Lasma Gavarane, Chief Compliance Officer/MLRO chez Noda. « Ensemble, nous serons en mesure de détecter et de prévenir les crimes financiers, de nous conformer à l'évolution des exigences réglementaires et d'améliorer ainsi la sécurité et la fiabilité globales de nos services de paiement rapides et pratiques pour les clients. »

Bien que SEPA simplifie les virements bancaires en euros vers les pays membres, les institutions financières qui traitent des transactions n'ont pas une visibilité totale sur les profils et les activités des clients. En fournissant des informations approfondies et générées par l'IA, le système ThetaRay peut identifier un comportement anormal indiquant un crime financier.

« Noda est un leader de l'innovation sur le marché européen des paiements, qui devient un réseau plus compétitif et plus efficace promouvant l'économie numérique. L'adoption d'une technologie d'IA sophistiquée pour lutter contre la criminalité financière apporte la confiance à un écosystème de paiements qui sert de moteur de croissance à la fintech », déclare Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Nous nous réjouissons à la perspective d'un partenariat fructueux avec Noda pour développer la fintech européenne. »

Les fintechs en Europe représentent une valorisation totale de près de 430 milliards EUR, soit plus que la capitalisation boursière combinée des sept plus grandes banques cotées d'Europe, selon un récent rapport.1

SONAR, la solution primée de ThetaRay, est basée sur une forme exclusive d'IA, l'intuition par intelligence artificielle, qui élimine les préjugés humains, donnant au système le pouvoir de reconnaître les anomalies et de trouver des inconnus en dehors du comportement normal, y compris des typologies complètement nouvelles. Elle permet aux fintechs et aux banques de mettre en oeuvre une approche fondée sur les risques afin d'identifier efficacement les activités réellement suspectes et de créer un aperçu complet de l'identité des clients, y compris sur des voies de transaction transfrontalières complexes. Cela permet la découverte rapide de menaces de blanchiment d'argent connues et inconnues, et jusqu'à 99 % de réduction des faux positifs par rapport aux solutions basées sur des règles.

À propos de Noda

Basé au Royaume-Uni, avec des bureaux en Espagne, en Lettonie, en Lituanie et à Chypre, Noda a imposé sa solution de paiement instantané (le bouton Noda Pay) et dépassé ses concurrents dans le domaine de l'open banking. Noda permet aux commerçants de recevoir des paiements bancaires directs de e-clients via l'open banking comme alternative aux cartes. Les commerçants peuvent déployer rapidement les paiements d'open banking via l'API Noda pour bénéficier d'une expérience utilisateur intuitive et de frais réduits. Le service de Noda garantit une solution de paiement open banking simple, instantanée et sécurisée, offrant une intégration directe avec les banques de la plupart des pays européens, y compris l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et le Royaume-Uni. L'intégration est actuellement disponible chez plus de 300 banques.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR alimentée par IA de ThetaRay, basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux sociétés fintech d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de mise en conformité et augmente la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

