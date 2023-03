Rapport sur le programme de scénarisation accessible (Accessible Writers' Lab)





TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - Accessibilité Média Inc. (AMI), en partenariat avec le Festival de cinéma ReelAbilities de Toronto et le Miles Nadal JCC, et avec le soutien du Fonds des médias du Canada (Canada Media Fund), dévoile les résultats de son tout premier rapport sur le programme de scénarisation accessible (Accessible Writers' Lab).

Accessible Writers' Lab, qui s'est achevé à la fin de l'année dernière, est un laboratoire national innovateur permettant aux scénaristes en situation de handicap et aux auteurs-producteurs ou scénaristes de haut niveau d'expérimenter ce à quoi pourrait ressembler une salle d'écriture accessible pour la télévision, en faisant tomber les barrières et en créant des ouvertures pour les créatifs de la communauté des personnes handicapées dans l'industrie télévisuelle canadienne.

Accessible Writers' Lab est conçu et dirigé par Ophira Calof, écrivaine, artiste et consultante vivant avec un handicap, plusieurs fois récompensée. Cette initiative, élaborée dans le but de lever ces obstacles en se concentrant sur l'accessibilité collective, les relations interpersonnelles et le partage des connaissances, a abouti à la rédaction d'un rapport.

Le Laboratoire de scénarisation accessible 2022 est un programme parallèle en langue française, inspiré du Accessible Writers' Lab et administré par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec, parrainé par Téléfilm.

Les principales conclusions de ces groupes sont les suivantes :

Les structures de travail conventionnelles, y compris les longues journées et les heures supplémentaires en production, ont été fréquemment citées comme constituant un frein à l'accessibilité pour de nombreux créatifs en situation de handicap.





Les formations intentionnellement accessibles, gratuites ou à faible coût et destinées aux personnes handicapées sont très demandées.





Les salles d'écriture virtuelles réduisent les obstacles pour de nombreux écrivains.





Bon nombre d'écrivains ont indiqué être régulièrement sollicités en tant que consultants pour des productions axées sur le handicap, au lieu d'être reconnus en tant qu'écrivains.





Pour éviter les représentations symboliques et l'exploitation, il est essentiel d'engager plusieurs écrivains ayant une expérience vécue du handicap et adoptant des points de vue différents.

Les rapports en anglais et en français sont disponibles ici.

« Grâce à ce programme, il est apparu clairement que la prise en compte de l'accessibilité mène à l'innovation, déclare Ophira Calof. Cela permet aux écrivains de s'investir pleinement dans le processus créatif et augmente les possibilités pour les nombreux écrivains handicapés talentueux du Canada de partager leur histoire. »

Participants du programme Accessible Writers' Lab : Connor Yuzwenko-Martin, Wake Lloire, Carrie Cutforth, M.C Cruz, Kitoko Mai et Katarina Ziervogel.

Un webinaire gratuit sur les principaux enseignements du rapport Accessible Writers' Lab, dirigé par la directrice de la création Ophira Calof et rendu possible grâce au soutien de la Writers' Guild of Canada, aura lieu le jeudi 30 mars 2023, à midi (heure de l'Est). Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez ici.

L'interprétation en ASL et le sous-titrage automatique seront assurés. Si vous avez d'autres demandes en matière d'accessibilité, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Partenaire présentateur : Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services par câble, par satellite et par IP du pays. Veuillez visiter cmf-fmc.ca.

Partenaire de l'industrie : Accessibilité Média Inc.

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

Partenaire présentateur : Festival de cinéma ReelAbilities de Toronto

Présenté par le Wagner Green Centre for Access & Inclusion au Miles Nadal JCC de Toronto, le Festival de cinéma ReelAbilities de Toronto se consacre à la présentation de films et documentaires réalisés par des cinéastes et acteurs handicapés ou sourds du monde entier.

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Elle compte plus de 4 000 membres, qui sont des professionnel·le·s émergent·e·s et établi·e·s de l'industrie. Fondée en 1979, l'Académie canadienne a pour mission de reconnaître, célébrer et défendre les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, ainsi que d'encourager les talents de tous niveaux grâce à des formations professionnelles, des occasions de réseautage et du mentorat. L'Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens, qui rassemblent tous les ans les différentes industries des médias de l'écran afin d'honorer les meilleurs talents du pays pendant la Semaine du Canada à l'écran. La section Québec concentre ses actions auprès de ses membres francophones et met en place des programmes de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage, qui contribuent à la croissance de l'industrie, à l'inclusion et au mentorat, en plus de produire les prix Gémeaux, récompensant le meilleur des productions francophones canadiennes télévisuelles et numériques. Pour de l'information sur les adhésions et la programmation, veuillez consulter academie.ca.

À propos de Téléfilm Canada

En tant que Partenaire de choix, Téléfilm Canada?est une société d'État vouée à la réussite de l'industrie audiovisuelle canadienne, qui favorise l'accès et l'excellence en offrant des programmes qui appuient la résonance culturelle et l'engagement du public Téléfilm soutient les entreprises dynamiques et les talents créatifs au pays et dans le monde, en considérant toujours ses objectifs d'équité, d'inclusion et de durabilité De plus, elle formule des recommandations auprès du ministère du Patrimoine canadien concernant la certification des coproductions audiovisuelles régies par des traités, et elle administre les programmes du Fonds des médias du Canada. Lancé en 2012, le Fonds des talents accepte des dons privés qui servent principalement à soutenir les talents émergents. Visitez telefilm.ca et suivez-nous sur Twitter à twitter.com/Telefilm_Canada et sur Facebook à facebook.com/telefilmcanada.

SOURCE Accessible Media Inc. (AMI)

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 11:00 et diffusé par :