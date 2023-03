Je trouve ma place à Saint-Laurent! - Révision du stationnement sur rue





SAINT-LAURENT, QC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Saint-Laurent prévoit une révision des réglementations du stationnement sur rue afin d'optimiser l'utilisation des espaces et, ainsi, permettre à tous et toutes de trouver une place plus facilement. Cette démarche favorisera la sécurité des déplacements et l'amélioration de la qualité de vie de la population laurentienne. Le déploiement se fera progressivement à partir de mai 2023 et les interventions devraient se poursuivre jusqu'en 2027.

L'objectif est de permettre une plus grande mobilité à l'ensemble de la population et de créer des expériences multimodales durables, sécuritaires et engageantes.

Une séance d'information publique se tiendra le lundi 3 avril 2023 à 19 h à la mairie de Saint-Laurent (777, boulevard Marcel-Laurin, H4M 2M7). Cette séance sera également diffusée en ligne. Plus de détails disponibles sur montreal.ca/saint-laurent

« Nous voulons renforcer la sécurité des déplacements actifs dans la continuité de notre plan piéton lancé en 2020. La révision du stationnement à Saint-Laurent nous y aidera, notamment à travers une meilleure visibilité aux intersections. En offrant plus de périodes de stationnement dans certains quartiers, nous prenons aussi en compte les besoins des télétravailleurs. Cela permettra enfin d'améliorer l'efficacité des opérations de déneigement et d'entretien des rues, rehaussant ainsi la qualité de vie de nos résidents et de nos résidentes. Nous allons d'ailleurs les consulter pour trouver les meilleures solutions de stationnement dans les quartiers autour de certaines gares du REM à Saint-Laurent. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

La forte croissance de la population laurentienne dans un territoire toujours en développement, le télétravail et l'arrivée de cinq stations du REM sur le territoire à partir de 2024 engendrent de nouveaux enjeux.

La sécurité des déplacements représentant une priorité pour l'administration laurentienne, celle-ci vise à optimiser la réglementation du stationnement sur son domaine public en tenant compte de ces nouvelles réalités en collaboration avec les populations concernées.

Trois types d'interventions auront lieu dès 2023 :

Faire respecter le dégagement de 5 mètres aux intersections prévu par le Code de la sécurité routière du Québec

Implanter de nouvelles plages horaires pour le stationnement alternatif sur rue

Consulter les populations concernées sur l'implantation de secteurs à vignettes réservés pour les résidents (SRRR) autour de certaines stations du REM.

Cette révision réglementaire fait partie de la planification stratégique de l'arrondissement, plus spécifiquement de l'axe 4 qui vise à privilégier la mobilité durable.

