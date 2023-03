Innovation dans la gestion de la résistance aux insecticides : le nouveau produit de lutte antivectorielle VECTRONTM T500 préqualifié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)





Le VECTRONTM T500 est un nouveau produit de PID qui contient du TENEBENALTM, le premier principe actif de la famille des métadiamides (groupe 30 de la classification IRAC) au monde, mis au point par Mitsui Chemicals Agro et caractérisé par un mode d'action différent de celui des produits de lutte antivectorielle existants.

Le VECTRONTM T500 permettra de respecter le principe de rotation des insecticides conformément aux bonnes pratiques de gestion de la résistance aux insecticides, qui est essentielle pour préserver l'efficacité des outils de lutte antivectorielle à long terme. Le VECTRONTM T500 est extrêmement efficace contre les moustiques vecteurs de la malaria, notamment les variétés et les populations résistantes aux pyréthrinoïdes et à certains autres insecticides. Le produit est performant sur divers types de surfaces murales, y compris sur les murs en terre crue, et affiche une efficacité résiduelle de longue durée.

Le VECTRONTM T500 est une préparation inodore, non répulsive et inoxydable, caractérisée par une faible toxicité aiguë sur les mammifères et conditionnée dans des sachets en aluminium de 50 g faciles à manipuler.

Mitsui Chemicals Agro commercialisera le VECTRONTM T500 dans les pays d'Afrique subsaharienne en 2023, en respectant les conditions d'utilisation requises au niveau local.

M. OZAWA déclare : « Mitsui Chemicals Agro est une entreprise axée sur la R et D, qui développe des produits de lutte antivectorielle contre la malaria pour sauver des vies humaines. Notre mission consiste à proposer des solutions aux enjeux de santé, en mettant au point et en déployant des produits innovants de grande qualité. Nous sommes résolus à éradiquer la malaria et très heureux du lancement du VECTRONTM T500. Nous sommes reconnaissants du soutien reçu de la part de l'ensemble de nos interlocuteurs et partenaires, grâce à qui nous avons pu atteindre ce cap important. »

Et le PDG de l'IVCC (le Consortium pour une lutte antivectorielle innovante), Justin McBeath, d'ajouter : « L'IVCC a été créé en ayant pour mission de collaborer avec des partenaires comme Mitsui Chemicals Agro pour accélérer la mise disposition de nouveaux insecticides de protection de la santé publique qui contribueront à lutter contre l'importante menace que constitue la résistance aux insecticides des vecteurs de la malaria. Nous sommes ravis d'avoir aidé Mitsui Chemicals Agro à obtenir le statut de préqualifié par l'OMS pour cette importante innovation, qui représente une étape cruciale supplémentaire dans la lutte contre la malaria. »

Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Mitsui Chemicals Agro est une entreprise axée sur la R et D et un fournisseur mondial de solutions prenant la forme de produits et de services de grande qualité dans le domaine de l'agrochimie. La société a près de 100 ans d'histoire et avait été la première entreprise à fabriquer et commercialiser des substances agrochimiques synthétiques au Japon. Mitsui Chemicals Agro contribue à la santé humaine et à la création de conditions de vie confortables grâce à ses activités de gestion parasitaire professionnelle et en proposant des produits formulés et des principes actifs uniques. Mitsui Chemicals Agro est une filiale à 100 % de Mitsui Chemicals (Tokyo : 4183, ISIN : JP3888300005), qui a enregistré des ventes annuelles de 1,612 milliards de yens pour l'exercice fiscal clos en mars 2022.

IVCC

L'IVCC est le seul partenariat de développement de produit (PDP) dans le domaine de la lutte antivectorielle. L'IVCC a été créé en 2005, grâce à un premier don de 50 millions USD octroyé à la Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui continue d'apporter son soutien aux activités du consortium. Organisme caritatif enregistré au Royaume-Uni, l'IVCC est également financé par UK Aid, USAID et l'Agence suisse pour le développement et la coopération afin de mener des collaborations en vue de faciliter la mise au point de nouveaux insecticides et formules optimisés pour répondre aux besoins de santé publique et combattre le problème croissant de la résistance aux insecticides. L'IVCC est également financé par Unitaid et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour mettre en oeuvre des projets catalytiques d'accès au marché comme NgenIRS et le New Nets Project, qui soutiennent le déploiement rapide et à grande échelle de mesures innovantes de lutte antivectorielle. L'IVCC rassemble des partenaires issus de l'industrie, des pouvoirs publics et du monde universitaire pour créer de nouvelles solutions et prévenir la transmission des maladies. En nous focalisant sur les ressources et en ciblant des solutions scientifiques pratiques, nous accélérons le processus qui mène de l'innovation à l'impact.

