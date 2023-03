Unchartered, une enquête du Toronto Star, remporte le Prix Hillman du Canada 2023





TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - La Fondation Sidney Hillman annonce aujourd'hui que le 13e Prix annuel Hillman du Canada est décerné à Rachel Mendleson du Toronto Star et à Steve Buist du Hamilton Spectator pour leur enquête originale et percutante intitulée Unchartered.

Quarante ans après que la Charte canadienne des droits et libertés ait établi les limites acceptables du comportement policier, les reportages d'investigation de Mendleson et Buist montrent, pour la première fois, à quel point ces règles sont souvent enfreintes. Le duo a découvert plus de 600 cas signalés de manquements graves, et parfois de violences, de la part de la police, qu'il s'agisse d'interpellations, de fouilles, d'arrestations ou de détentions illégales, ou encore de refus de reconnaître le droit à l'assistance d'un avocat.

«?Les oh?! et les ah?! fusaient à la lecture des reportages clairs, concis et révélateurs de Rachel, Steve et de leur équipe, a relaté Garvia Bailey, membre du jury. Ces articles nous poussent à nous questionner sur les atteintes répétées aux droits individuels énoncés dans la Charte des droits et libertés de la part de la police dans tout le pays. D'innombrables infractions sont ignorées par les tribunaux, tandis que les policiers ne sont que rarement, voire jamais, tenus responsables de leurs actes. Ce reportage est d'actualité, essentiel et mérite non seulement d'être lu par le plus de monde possible, mais aussi d'être reconnu pour son excellence.?»

Le jury du concours Hillman a également décerné des mentions honorables à deux travaux d'enquête :

Profiting Off Kids d'Andrew Russell, Carolyn Jarvis, Michael Wrobel de Global News et Kenneth Jackson d'APTN a révélé un côté sombre existant dans les foyers d'accueil appartenant à un groupe privé de l'Ontario. Ces derniers ont rapporté des histoires de jeunes vulnérables enfermés dans des maisons sordides, parfois privés de nourriture, surmédicamentés et contraints de manière violente par un personnel sous-payé et sous-qualifié. Quant aux propriétaires, ils auraient accumulé des propriétés immobilières somptueuses et des biens de luxe.

Les sales secrets du recyclage de l'émission Enquête de Radio-Canada, réalisée par la journaliste Chantal Lavigne et le producteur Gil Shochat, a pénétré l'opacité qui entoure le commerce des déchets recyclables. Les journalistes ont découvert que des monticules de déchets plastiques canadiens sont illégalement dissimulés dans des conteneurs de papier recyclé destinés à l'exportation. Les inspecteurs internationaux interceptent certaines cargaisons et les renvoient au Canada, mais plusieurs échappent à leur contrôle. Dans les pays de destination comme l'Inde, ces déchets plastiques sont souvent brûlés, polluant l'environnement et causant de graves problèmes de santé à la population locale.

«?Le journalisme d'investigation est un pilier de notre démocratie. Il permet d'exposer les injustices sociales et d'appeler à une plus grande responsabilisation de nos institutions, a déclaré Alex Dagg, membre canadien du conseil d'administration de la Fondation Sidney Hillman. Les lauréats de cette année ont accompli un travail exemplaire qui démontre l'importance du journalisme d'investigation pour stimuler le débat public et demander des comptes aux personnes en position d'autorité.?»

La Fondation Sidney Hillman organisera un événement en personne pour célébrer les lauréats le 30 mars à 18 h à Toronto.

La Fondation Sidney Hillman honore l'excellence du journalisme au service du bien commun. Les Prix Hillman des États-Unis sont décernés annuellement depuis 1950 alors que le Prix Hillman du Canada est attribué depuis 2011.

