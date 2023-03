Les lauréats des prix Mindset 2022 sont annoncés





LONDON, ON, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme a dévoilé les noms des lauréats des prix Mindset 2022, qui récompensent l'excellence en reportage portant sur la santé mentale.

La gagnante du prix Mindset pour le reportage portant sur la santé mentale au travail est Carly Weeks du journal The Globe and Mail, pour son article "As COVID-19 misinformation spreads, threats at home and burnout at work take toll on health care workers." , paru le 11 août 2022.

Deux mentions honorables sont également remises dans cette catégorie. Une à Erin Anderssen, du journal The Globe and Mail pour son texte " How mental health training for regular citizens is helping to fill Canada's therapy gap." , paru le 16 avril 2022, et l'autre à Christina Frangou du magazine Maclean's, pour son texte: "Distress Call - Canada's emergency medical services are understaffed and overloaded. Who is checking on the paramedics?" , paru le 1er mai 2022.

Le Prix Mindset pour le reportage portant sur la santé mentale des jeunes est remis à l'auteur et journaliste indépendant Leyland Cecco pour son article paru dans The Walrus (Juin/Juillet 2022): How a Tourette's Diagnosis Helped Me Understand Who I Am .

Une mention honorable a également été remise dans cette catégorie à Rachel Collier & Paul MacNeill, pour un article paru le 16 mars 2022 dans le journal The Eastern Graphic: Through the CRACKS , qui fait partie d'une série d'enquêtes journalistiques portant sur la santé mentale et la toxicomanie.

Les gagnants de chaque catégorie ont été choisis par des jurys dont les membres sont indépendants du Forum, du commanditaire du prix concerné et de toute organisation médiatique éligible à ce concours. Les gagnants des premier prix seront célébrés lors d'un déjeuner le 14 avril , pendant la conférence nationale de l'Association canadienne des journalistes, qui aura lieu à Vancouver. Ils recevront leurs prix et discuteront de leur travail avec la journaliste et défenseure en santé mentale Shelagh Rogers, OC.

Exceptionnellement cette année, et pour des raisons de logistique, les prix En-Tête, l'équivalent francophone des prix Mindset, auront lieu un peu plus tard. La période de mise en candidature vient de se terminer et les finalistes seront connus dans quelques semaines.

Les prix Mindset pour le reportage portant sur la santé mentale des jeunes sont financés par l'Association canadienne pour la santé mentale. Les prix Mindset pour le reportage portant sur la santé mentale au travail sont soutenus financièrement par Stratégies en santé mentale au travail, une référence pour les journalistes, gracieuseté de la Canada Vie.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada soutient financièrement la publication des guides Mindset et En-Tête, bien que le Forum en demeure le seul responsable éditorial. Certaines activités du Forum, autre que ces prix, sont soutenues financièrement par le Globe and Mail, la Société Radio-Canada, CBC News, KFB Canada, ainsi que par des donateurs privés. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

