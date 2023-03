Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Inverness





INVERNESS, NS, le 14 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, de l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député provincial d'Inverness, et de Bonny MacIsaac, préfète à la municipalité du comté d'Inverness.

Date : Le mercredi 15 mars 2023



Heure : 11 h [HNA]



Lieu : Caserne de pompiers d'Inverness





15797, avenue Central





Inverness, N.-É. B0E 1N0

