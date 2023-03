Le Groupe de transport ENERGY obtient 250,000 pieds carrés d'espace d'entreposage supplémentaire à Montréal





Le Groupe de transport ENERGY, fournisseur de services d'entreposage de premier ordre basé sur les actifs des tierces parties, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un espace d'entreposage supplémentaire de 250,000 pieds carrés dans la région de Montréal.

Le nouvel espace d'entreposage du Groupe des transports d'ÉNERGIE est situé à Beauharnois, au Québec, au sud-ouest de Montréal. L'installation nouvellement construite, à l'épreuve du feu, offre un accès stratégique aux principales infrastructures routières.

Parmi les principales caractéristiques/services figurent :

La visibilité des stocks

Les portes de quai ultramodernes

La certification CT-PAT

La cour sécurisée avec surveillance vidéo et alarme 24 heures sur 24

« Ce n'est qu'un début », a déclaré David Grassi, Vice-président des opérations nord-américaines d'ENERGY. « Ce nouvel espace d'entreposage nous permettra d'offrir à nos clients davantage de possibilités de stockage à court et à long terme, avec des capacités d'exécution des commandes, de transbordement et de transbordement. »

L'entreprise prévoit d'étendre sa zone d'entreposage dans le courant de l'année afin de répondre à la demande croissante de ses clients actuels et à venir.

A PROPOS DU GROUPE DE TRANSPORT ENERGY

Fondé en 2007, le Groupe de transport ENERGY est un fournisseur de services logistiques et d'entreposage basé sur les actifs de tierces parties. Il offre des services de logistique et d'entreposage sur le marché nord-américain. ENERGY a son siège social à Montréal et des bureaux à Toronto, Chicago et Chattanooga. ENERGY peut se targuer d'offrir des solutions personnalisées, novatrices et avantageuses pour tous afin de relever les défis les plus complexes en matière d'expédition et de logistique.

Pour de plus amples informations sur ENERGY, visitez notre site web à l'adresse www.shipENERGY.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn.

