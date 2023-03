Huawei et ses partenaires renforcent l'inclusion numérique en Ouganda grâce au projet DigiTruck





DigiTruck offrira gratuitement une formation en compétences numériques à plus de 10 000 bénéficiaires.

KIRUHURA, Ouganda, 14 mars 2023 /CNW/ - Le président ougandais S.E Yoweri Kaguta Museveni a officiellement lancé un nouveau projet DigiTruck en Ouganda.

Le projet offrira une formation gratuite en compétences numériques à plus de 10 000 bénéficiaires sur une période de trois ans.

Lancé le 8 mars lors d'un événement célébrant la Journée internationale des droits des femmes dans le district de Kiruhura, le projet DigiTruck fait partie du programme TECH4ALL de Huawei, une initiative à long terme de l'entreprise visant à promouvoir l'inclusion et la durabilité à travers le monde.

Le président Yoweri Museveni a publié sur Twitter : « J'ai lancé le projet DigiTruck de Huawei en Ouganda. Un projet qui profitera à plus de 10 000 Ougandais sur une période de trois ans, en particulier des propriétaires d'entreprises, des femmes, des jeunes filles et des étudiants par l'entremise de l'acquisition de compétences numériques. » Il a ajouté : « La transformation numérique est l'un des principaux moteurs du développement efficace du capital humain, c'est donc avec plaisir que je lance ce projet Huawei. »

Conformément au thème de la Journée internationale des droits des femmes « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes » et au thème national ougandais « L'égalité des chances dans l'éducation, la science et la technologie au service de l'innovation et d'un avenir égalitaire entre les hommes et les femmes », les filles et les femmes sont parmi les premières à bénéficier du projet DigiTruck en Ouganda. Le programme cible également les jeunes et les propriétaires de microentreprises et de petites entreprises « Jua-Kali ».

« La numérisation des entreprises Jua-Kali permettra de créer des moyens de subsistance durables pour le secteur informel, car elle permettra aux petites entreprises de participer au commerce régional et national, d'élargir le paysage client. Elle donnera également les moyens aux entreprises d'offrir à leurs clients un plus large éventail de services et de produits », a déclaré le colonel retraité Okello P. Charles Engola, ministre d'État au Travail, à l'Emploi et aux Relations industrielles en Ouganda. La formation améliorera également l'inclusion financière en renforçant la capacité d'exploiter des opérations de transfert de fonds et en augmentant les possibilités d'emploi, en particulier dans les régions rurales. »

Mené en partenariat avec le ministère du Travail, du Genre et du Développement social et l'entreprise à vocation sociale internationale Close the Gap, le projet DigiTruck en Ouganda est aligné sur la vision 2040 et le plan national de développement du pays et la stratégie de l'agenda numérique de l'éducation. Ces initiatives visent à promouvoir les compétences de base numériques, les communications et l'information numériques, les transactions numériques, l'utilisation d'Internet pour résoudre des problèmes, la sécurité en ligne, la responsabilité civique et la protection des données.

« En tant qu'entreprise sociale internationale qui existe pour combler le fossé numérique, Close the Gap croit que l'accès aux compétences numériques est essentiel pour autonomiser les individus sur les plans économique et social », a déclaré Francisca Muema, gestionnaire du projet DigiTruck de Close the Gap.

Convertis à partir de conteneurs d'expédition usagés, les DigiTrucks sont des salles de classe mobiles montées sur camion qui peuvent être transportées vers des collectivités éloignées qui n'ont pas d'installations de formation. Chaque cours de 40 heures enseigne aux étudiants des compétences en littératie numérique, comme l'utilisation d'appareils, de logiciels de bureau et d'Internet, ainsi que des compétences générales comme la rédaction d'un curriculum vitae, la candidature à une demande d'emploi en ligne et l'exploitation d'une entreprise en ligne. Connecté par 4G, le DigiTruck ougandais peut accueillir 20 apprenants en une seule session et est équipé d'un écran intelligent Huawei IdeaHub, de téléphones intelligents et d'ordinateurs portables. Comme tous les appareils sont alimentés à l'énergie solaire, les DigiTrucks peuvent desservir les collectivités qui n'ont pas d'électricité.

« Ce projet permettra aux habitants des régions les plus rurales de l'Ouganda d'acquérir des compétences en TIC et de stimuler leurs entreprises grâce au commerce électronique et au marketing en ligne. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le slogan " Un meilleur vous pour un meilleur Ouganda ", a déclaré Gao Fei, directeur général de Huawei Ouganda. Nous continuerons d'innover et de faire des efforts avec nos partenaires pour promouvoir un monde numérique plus inclusif et plus durable pour tous. »

Jusqu'à présent, Huawei a mené des projets DigiTruck au Kenya, au Ghana et en France en mettant l'accent sur l'acquisition de compétences numériques pour les personnes les plus susceptibles d'être laissées pour compte dans le monde numérique, y compris les communautés rurales, les personnes âgées, les jeunes sans emploi, les personnes handicapées et les femmes.

À propos de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter TECH4ALL de Huawei en ligne à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all .

