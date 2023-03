Kijiji a lancé une toute nouvelle application et vend sa version originale pour un dollar





Kijiji offre la chance aux Canadiens de posséder un morceau d'histoire de l'ère numérique en vendant une version papier à tirage limité de son code original

TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - Kijiji a publié sa plus grande mise à jour technologique depuis 2005 avec une application entièrement repensée et méticuleusement améliorée. Il était temps... (et nous le savons). Pour marquer le coup et faire une croix sur le passé, Kijiji se débarrasse du vieux et se tourne vers le neuf. Littéralement. Le code source de l'ancienne version de Kijiji 2005 est désormais en vente sur « l'autre site de petites annonces » pour 1 $ . La toute nouvelle application, quant à elle, est listée sur Kijiji... gratuitement, évidemment.

« Depuis près de 20 ans, Kijiji met en relation des millions de Canadiens avec de superbes trouvailles. Cependant, notre expérience a pris du retard et nous avons entendu les demandes de mise à jour et de modernisation », déclare Adam Jardine, directeur marketing de Kijiji. « Notre équipe a conçu cette nouvelle application à partir de zéro en utilisant les technologies les plus récentes pour la rendre plus intuitive, plus personnelle et plus sécuritaire. C'est donc le moment idéal pour prouver que nous nous débarrassons du vieux et que nous sommes optimistes quant à l'avenir. »

Puisqu'il est temps de mettre à la retraite son héros local original, Kijiji donne aux Canadiens la possibilité de mettre la main sur un morceau d'histoire de l'ère numérique. Les personnes intéressées peuvent acheter une copie imprimée à tirage limité du code original de la place de marché Kijiji bien-aimée pour seulement 1 $.

Que vous vendiez ce dont vous n'avez plus besoin ou que vous recherchiez quelque chose qui est devenu indispensable à votre vie, la toute nouvelle application Kijiji est le moyen le plus rapide et le plus facile d'acheter, de vendre et d'afficher des articles, grâce à de nouvelles fonctionnalités très en demande de la part de la communauté Kijiji. Vous pouvez naviguer librement grâce à une recherche repensée et à de nouvelles options d'affichage. Ne manquez jamais une bonne affaire grâce aux favoris et aux recherches sauvegardées. Publiez et vendez en toute confiance en gérant vos annonces et en consultant vos informations. Enfin, vous pouvez naviguer toute la journée et toute la nuit grâce au mode sombre.

Préparez-vous à des ventes plus rapides et à des trouvailles plus faciles! La toute nouvelle application Kijiji peut être téléchargée dès maintenant .

À propos de Kijiji

Kijiji est la toute première place de marché au Canada à permettre à des millions de Canadiens de faire leurs achats de manière locale et durable. Depuis 2005, Kijiji est un chef de file qui aide les Canadiens à gagner de l'argent et à faire de bonnes affaires dans leur communauté. Nous couvrons plus de 400 catégories, de la maison à l'automobile, en passant par l'électronique, les services et bien plus encore, sur notre application. Nous sommes le site de vente d'automobiles le plus visité au Canada, et le site immobilier le plus visité pour la location.

