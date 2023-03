La société saoudienne WhiteHelmet nommée championne de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat 2022





Après quatre jours de compétition acharnée, avec 100 startups montantes représentant 53 pays, une est sortie vainqueur de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat (EWC). White Helmet, une entreprise qui fournit une plateforme pour gérer et surveiller les opérations de construction à distance, de n'importe où et à tout moment, remporte une part de 300 000 de dollars du prix valant un million de dollars.

Co-organisée par le Global Entrepreneurship Network (GEN) et Monsha'at - l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises en Arabie saoudite - la Coupe du monde de l'entrepreneuriat est considérée l'un des plus grands concours de pitch et programmes de soutien aux startups au monde.

Depuis son lancement en 2019, la Coupe du monde de l'entrepreneuriat a engagé plus de 400 000 entrepreneurs de 200 pays et a décerné aux fondateurs plus de 4 millions de dollars de prix en espèces et 266 millions de dollars supplémentaires sous forme d'avantages, d'assistance et de services gratuits.

Le concours a attiré plus de 30 000 fondateurs, et 100 des pays les plus performants ont été invités à se présenter devant un panel de juges internationaux lors de la finale mondiale après plusieurs tours de qualification. Les présentations finales ont eu lieu lors de Biban 2023, le plus grand forum pour entrepreneurs et petites et moyennes entreprises en Arabie saoudite.

Fournissant à plus de 105 000 participants une plateforme pour développer l'entrepreneuriat dans le Royaume, le thème du forum cette année est « Attirer-Connecter-Réaliser ».

Outre le grand prix de 300 000 de dollars, 10 startups de divers pays ont reçu des prix en espèces allant de 25 000 à 200 000 de dollars pour pour faire progresser et améliorer leurs solutions innovantes.

Sami Ibrahim Alhussaini, gouverneur de Monsha'at, a déclaré : « L'innovation et l'ingéniosité saoudiennes ont renforcé l'écosystème des startups et des PME du Royaume au cours des dernières années. Nous sommes fiers qu'une entreprise saoudienne ait remporté la dernière édition de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat. Nous espérons que cette victoire incitera davantage nos collaborateurs à franchir cette étape et à réaliser leurs ambitions entrepreneuriales ».

« Ces fondateurs et leurs entreprises révolutionnent leurs industries et testent de grandes idées susceptibles de transformer notre monde », a souligné Jonathan Ortmans, Président de Global Entrepreneurship Network (GEN). « GEN est fière de co-organiser la Coupe du monde de l'entrepreneuriat pour la quatrième année, offrant aux entreprises prometteuses l'opportunité de se connecter aux marchés et aux investissements mondiaux ».

La Coupe du monde de l'entrepreneuriat est soutenue par plusieurs partenaires nationaux et mondiaux, dont One Valley, The Global Education and Leadership Foundation (tGELF), l'Organisation des Entrepreneurs, l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah et Startup Genome. À noter que la Fondation Misk est un partenaire fondateur.

