Ferring présente un résumé pour la première étude prospective, multinationale et en monde réel sur Rekovelle® (follitropine delta) à l'occasion du Congrès de la Pacific Society for Reproductive Medicine





Une affiche orale de la première étude post-autorisation de Phase 4 en monde réel, PROFILE, est présentée aujourd'hui au 13e Congrès de la Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM) en Australie. La vaste étude prospective multinationale confirme l'efficacité et l'innocuité de Rekovelle dans la pratique clinique courante, avec des taux de grossesse en cours similaires à ceux des ECR de Phase 3.1-3,5 L'étude a été publiée pour la première fois dans Frontiers of Endocrinology en décembre 2022.5

L'étude PROFILE a recruté 944 femmes n'ayant pas déjà fait de fécondation in vitro (FIV) ni d'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les résultats ont mis en évidence qu'avec Rekovelle, près des trois quarts (74,0 %) des femmes ont eu entre 4 et 19 ovocytes prélevés et 255 femmes (27,0 %) ont bénéficié d'une grossesse continue 10 à 11 semaines après le transfert. Le taux de grossesse en cours était similaire à ceux observés dans les ECR de Phase 3.1?3 Le taux de grossesse en cours cumulé lors du premier cycle après un transfert d'embryons frais et/ou congelés était de 36,4 %. L'étude a également montré une incidence de 3,9 % du syndrome d'hyperstimulation ovarienne (OHSS), la plupart des cas d'OHSS étant d'intensité légère à modérée, (n=30 [3,2 %]) et toutes les participantes subissant un OHSS se sont complètement remises.5

« À ce jour, nous avons plus de 2 000 patientes dans les ECR sur Rekovelle ? essais ESTHER-1 et -2, GRAPE et STORK ? mais ceux-ci avaient des critères d'inclusion et d'exclusion stricts. Les données issues du monde réel étendent les données d'efficacité et d'innocuité à toutes les patientes. En fait, dans l'étude PROFILE, il n'y avait presque aucune restriction autre qu'il fallait que les participantes cherchent à tomber enceintes, n'aient pas de contre-indications aux rFSH et n'aient pas subi antérieurement de stimulation ovarienne », a déclaré le professeur Christophe Blockeel du Brussels IVF, le Centre pour la médecine reproductive de l'Universitair Ziekenhuis Brussel et la Vrije Universiteit Brussel, qui était le chercheur principal de l'étude PROFILE.

Dans les pays où il est autorisé, Rekovelle est la seule rFSH pour la SO avec une dose quotidienne individualisée calculée en utilisant un algorithme approuvé basé sur le poids corporel et les niveaux d'AMH. L'AMH est un biomarqueur utilisé pour prédire la réponse ovarienne.6 Dans l'étude PROFILE, les médecins ont utilisé l'algorithme de dosage de Rekovelle pour la quasi-totalité des participantes (95 %), mais certains ont apporté des modifications mineures à la dose initiale prescrite ou ajusté la dose pendant la SO en fonction de facteurs cliniques. Les réactions médicamenteuses indésirables (RMI) ont été surveillées pour tous les cycles de SO initiés, et le nombre de RMI ayant conduit à l'arrêt du traitement ou à l'abandon de l'étude était faible (n=4).

« Ferring a pris l'engagement de bâtir des familles saines de tous types et de toutes tailles en développant des traitements de fertilité innovants. Nous sommes déterminés à trouver des idées via la recherche et le développement de nos traitements, il est par conséquent encourageant de voir que, dans une étude d'observation de la pratique clinique réelle, Rekovelle a confirmé son efficacité via des taux de grossesse en cours similaires ou supérieurs à ceux des ECR », a affirmé Christina Lloyd, vice-présidente principale et responsable de la médecine reproductive et de la santé maternelle chez Ferring Pharmaceuticals.

À propos de l'étude PROFILE

Dans l'étude PROFILE (Prospective multicentre non-interventional study to assess the patterns of use of Rekovelle in women undergoing in vitrO Fertilisation or Intracytoplasmic sperm injection procedures in routine clinicaL practicE), 1 258 femmes ont été examinées entre mars 2018 et octobre 2020, et 1 013 d'entre elles répondaient aux critères d'inclusion et d'exclusion. Au total, 944 participantes ont débuté leur premier cycle de SO dans 34 centres de fertilité spécialisés en Australie, Autriche, Belgique, Canada, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Royaume-Uni, des pays où Rekovelle est autorisé. Le critère d'évaluation principal était les modèles de traitement en situation réelle pour la follitropine delta, dont la dose quotidienne initiale, le nombre de jours de traitement, les déviations par rapport au schéma posologique approuvé selon le résumé des caractéristiques du produit (sur l'étiquette du produit), l'utilisation de l'algorithme de dosage et l'utilisation d'autres traitements pendant la SO, comme le protocole GnRH, les méthodes de déclenchement de la maturation folliculaire et le soutien de la phase lutéale. Les critères d'évaluation secondaires incluaient les annulations de cycle, les issues de grossesse pour le cycle 1, ainsi que l'OHSS et d'autres RMI pour tous les cycles initiés. Les participantes pouvaient commencer jusqu'à trois cycles de SO avec Rekovelle ; toutefois, les données d'utilité et d'efficacité n'ont été analysées que pour le cycle 1 car l'étude a été arrêtée prématurément en raison de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle de nombreuses cliniques de fertilité ont fermé ou assuré des services réduits.

Modèles d'utilisation de Rekovelle en monde réel

L'étude visait à observer les modèles d'utilisation en situation réelle, l'efficacité et le profil d'innocuité de la follitropine delta chez des femmes de 18 ans et plus n'ayant jamais fait de SO et subissant une FIV ou une ICSI. D'après les données collectées durant l'étude, la plupart des participantes ont reçu Rekovelle tel que spécifié sur l'étiquetage approuvé, sans écart de dose. Dans PROFILE, pour la quasi-totalité des patientes (95 %), la dose initiale a été calculée en utilisant l'algorithme, bien que certains médecins aient apporté des modifications mineures à la dose initiale prescrite pendant le cycle de SO en fonction de facteurs cliniques. « Nous souhaitions savoir si les médecins utilisaient vraiment l'algorithme de dosage, et la réponse est oui, la vaste majorité l'utilisent. Je pense que cela reflète réellement la manière dont Rekovelle est utilisé dans le monde réel et les médecins utilisent l'algorithme dans les pays où il est autorisé », a expliqué le professeur Blockeel. Dans PROFILE, la dose totale moyenne de follitropine delta était légèrement supérieure à celle observée dans les essais cliniques randomisés, reflétant les différences de poids corporel et de niveaux d'AMH des participantes.1-5 L'étude PROFILE ne comportait aucune restriction de recrutement pour le poids corporel ou les niveaux d'AMH, et l'ensemble de la population étudiée avait un poids corporel moyen supérieur et des niveaux d'AMH moyen inférieurs ou comparables à ceux des cohortes des ECR.1-3,5

Réactions médicamenteuses indésirables

Les RMI ont été surveillées pour tous les cycles de SO initiés (1 130 cycles pour 944 participantes). Quarante-neuf participantes (5,2 %) ont signalé 58 RMI. Le nombre de RMI ayant conduit à l'arrêt du traitement ou à l'abandon de l'étude était faible (quatre participantes ont subi six RMI : OHSS, n=2 événements ; vomissements, n=1 événement ; maux de tête, n=1 événement ; éruptions cutanées, n=1 événement et ovulation prématurée, n=1 événement). La RMI la plus fréquente était le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (OHSS ; n=37 [3,9 %]) tous grades confondus, dont l'incidence était similaire à celle du groupe Rekovelle pendant le premier cycle de l'essai contrôlé randomisé ESTHER-1 (3,5 %).1 Dans l'étude PROFILE, la plupart des cas d'OHSS ont été d'intensité légère à modérée (n=30 [3,2 %]) et toutes les participantes subissant un OHSS se sont complètement remises.

À propos de Rekovelle (follitropine delta)

Rekovelle est une rFSH humaine avec un algorithme de dosage approuvé conçu pour une réponse ovarienne prévisible.7 Il s'agit de la première rFSH dérivée d'une lignée cellulaire humaine (lignée cellulaire PER.C6®). Rekovelle est structurellement et biochimiquement distinct des autres gonadotrophines rFSH existantes.7, 8 Rekovelle est approuvé sur certains marchés pour une utilisation dans la SO pour induire le développement de multiples follicules chez les femmes subissant des traitements au moyen de techniques de reproduction assistée comme la FIV ou l'ICSI. La posologie individualisée de Rekovelle est déterminée en utilisant un algorithme approuvé, sur la base du poids corporel et des niveaux d'AMH d'une femme.7-9 Biomarqueur utilisé pour évaluer la réserve ovarienne, l'AMH peut aider à prédire la réponse ovarienne.6 La dose de Rekovelle doit être basée sur le niveau d'AMH, mesuré en utilisant l'immunoessai ELECSYS AMH Plus de Roche, l'ACCESS AMH Advanced de Beckman Coulter ou LUMIPULSE G AMH de Fujirebio.7 Rekovelle n'est pas approuvé sur tous les marchés.

À propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui s'engage à contribuer au mieux-être de chacun et à lui permettre de fonder une famille. Basé à Saint-Prex, en Suisse, Ferring est un leader dans les domaines de la médecine reproductive et de la santé des femmes, ainsi que dans les spécialités de la gastroentérologie et de l'urologie. Ferring développe depuis plus de 50 ans des traitements pour les mamans et leurs bébés et possède un portefeuille couvrant les traitements de la conception à la naissance. Fondée en 1950, la société privée Ferring emploie plus de 7 000 personnes dans le monde, a des filiales opérationnelles dans plus de 50 pays et commercialise ses produits dans plus de 100 pays.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.ferring.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Références

