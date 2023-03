VeriSilicon collabore avec Microsoft pour amener Windows 10 jusqu'à la périphérie





VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Microsoft sur les plates-formes Windows 10 IoT Enterprise, incluant des accélérateurs matériels et un soutien à long terme pour de puissantes plates-formes embarquées. Mettant à profit les capacités de conception de logiciels embarqués de VeriSilicon et ses décennies d'expérience dans le lancement de produits à succès, la société permet aux développeurs d'applications embarquées et aux équipementiers de rapidement créer, déployer et développer des solutions IdO sur un système d'exploitation de confiance avec des outils de développement et de gestion familiers, puis de connecter facilement des appareils au Cloud avec Microsoft Azure IoT.

Grâce à cette collaboration, la même base d'apprentissage automatique, graphique et médiatique qui propulse les jeux Xbox et Windows pour créer des expériences utilisateur riches et attirantes sur le bureau est dorénavant disponible pour alimenter des appareils à la périphérie exécutant des applications de pointe sur une base Windows fiable et durable. Les premières plates-formes prises en charge via cette collaboration sont une gamme évolutive de processeurs d'application conçus par VeriSilicon, incluant un accompagnement de 15 ans du fournisseur sans usine et sur la base de processeurs Arm x64-v8A multicoeurs, ainsi que des accélérateurs vidéo Hantro, des cartes graphiques Vivante / processeurs de réseau neuronal VIP et des processeurs de signal d'image fournis par VeriSilicon.

En tant qu'extension des services de silicium personnalisés à guichet unique de la société, la plate-forme de développement de logiciels complète de VeriSilicon inclut des solutions logicielles orientées applications, des kits de développement logiciel (KDL), des logiciels personnalisés, la maintenance et des mises à niveau de logiciels. Spécifiquement pour répondre aux exigences de différents clients et marchés, VeriSilicon a conçu une série de pilotes de périphériques modulables et réutilisables, d'intergiciels, de KDL basés sur des approches de plates-formes pour les systèmes d'exploitation grand public comme Linux, Android, Chromium, FreeRTOS et Windows, afin de répondre aux importants besoins pour les ordinateurs portables, lecteurs multimédia et dispositifs IdO et portables.

« À l'ère de l'informatique, le concept de ?software-defined everything' est devenu l'une des tendances importantes du développement technologique. Dans le cadre de la conception de puces et de systèmes, le développement synchronisé de matériel et de logiciels et la conception collaborative peuvent grandement optimiser l'allocation des ressources, améliorer l'efficacité du développement, réduire les délais de commercialisation et réduire les coûts des projets », a déclaré Wiseway Wang, vice-président directeur et directeur général de la division Custom Silicon Platform. « Jusqu'à présent, VeriSilicon a fourni des services de conception de logiciels et des KDL à plusieurs sociétés de conception de logiciels et de CI du classement Fortune Global 500, ainsi qu'à des sociétés Internet. La coopération avec Microsoft démontre une fois de plus les robustes capacités de VeriSilicon en matière de conception et de services de logiciels. »

Kam VedBrat, directeur général d'Azure IoT et Edge chez Microsoft Corp., a affirmé : « La plate-forme de développement de logiciels complète de VeriSilicon pour Windows, associée à son offre de support à long terme, permet aux équipementiers de déployer des dispositifs pour les points de vente de détail, des équipements d'automatisation industrielle, la signalisation numérique, du matériel médical ou tout autre dispositif avec un écran sur une plate-forme de confiance, sécurisée et intelligente. »

Pour voir des démonstrations en direct et en savoir plus sur l'éventail de solutions de silicium, logicielles et de PI innovantes de la société, visitez le stand de VeriSilicon (stand 518 dans le hall 4A) au salon Embedded World 2023, qui se tient du 14 au 16 mars en Allemagne. VeriSilicon organisera par ailleurs son propre Chiplet CEO Forum à 11h30 le 16 mars dans la salle Lissabon du Palais des Congrès de Nuremberg. Pour vous inscrire au Chiplet Forum, veuillez visiter : chipletevent.verisilicon.com.

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s'engage à fournir à ses clients des services de silicium complets personnalisés, à guichet unique et basés sur une plate-forme, ainsi que des services de licence de PI pour semi-conducteurs tirant parti de sa PI interne pour les semi-conducteurs. Dans le cadre de son business model unique de type SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service), dépendant du portefeuille de PI complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l'emballage. La société fournit également des produits alternatifs aux semi-conducteurs, haute performance et rentables, aux fournisseurs sans usine, IDM, fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), grandes entreprises Internet et prestataires de services Cloud, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l'électronique grand public, l'électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l'industrie, le traitement de données, l'Internet des Objets et d'autres applications.

VeriSilicon propose diverses solutions silicium personnalisées, notamment pour la vidéo haute définition, l'audio et la voix haute définition, l'infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les dispositifs portables intelligents, les processeurs pour applications de haut niveau, l'accélération de transcodage vidéo et le traitement intelligent des pixels, etc. VeriSilicon propose également six types de processeurs IP développés en interne, à savoir GPU IP, NPU IP, VPU IP, DSP IP, ISP IP et Display Processor IP, et plus de 1 400 IP et RF IP à signal analogique et mixte.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de 7 centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 200 employés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

