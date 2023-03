Fonds régions et ruralité - Près de 3,3 M$ pour favoriser l'innovation durable dans la MRC des Moulins





TERREBONNE, QC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le député de Terrebonne et ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon, la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, et le député de Masson, M. Mathieu Lemay, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une entente de 3 265 000 $ se concrétisera avec la MRC des Moulins afin d'aider les entreprises à faire face aux défis de développement durable.

Le projet L'innovation durable : de l'incubation à l'implantation d'entreprises permettra à InnoHub La Centrale, l'incubateur d'entreprises de la MRC, d'offrir un atelier de fabrication collaboratif (Fab Lab), et ce, en partenariat avec le Centre de formation professionnelle des Moulins et le Centre collégial de transfert de technologie INÉDI du Cégep de Lanaudière à Terrebonne. De nouvelles occasions de synergie entre les entreprises seront en outre créées par le développement d'applications en écoconception.

Par ailleurs, des concepts innovants d'aménagement durable seront mis de l'avant avec l'établissement d'un nouveau parc industriel à Terrebonne et la requalification de secteurs existants des parcs industriels de Terrebonne et de Mascouche.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2 612 010 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC des Moulins totalise, quant à elle, 652 990 $.

Citations :

« Pour réussir, on doit innover. La MRC des Moulins l'a bien compris, avec son projet d'innovation durable. En permettant l'incubation d'entreprises sur le territoire de la MRC, on s'assure de favoriser un milieu dynamique et prometteur. »

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et ministre responsable du Développement économique régional

« Je me réjouis de cette l'annonce de ma collègue Andrée Laforest confirmant une entente avec la MRC des Moulins pour placer l'innovation durable au coeur de son développement économique. Cette initiative fera de notre région un leader, en mettant à la disposition de ses entreprises les outils technologiques nécessaires pour relever les défis et assurer leur croissance. Cette fructueuse entente garantit des retombées positives qui rejailliront sur toute notre MRC. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« La collaboration de notre gouvernement avec les acteurs locaux est une excellente nouvelle. En soutenant l'innovation, nous permettons à nos entreprises de répondre aux défis du marché en plus de contribuer au développement durable de nos communautés. Je suis convaincu que les projets innovants qui seront appuyés créeront de la valeur pour la société dans son ensemble. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et permettra à ses industries de devenir des exemples à suivre en matière d'économie circulaire et de développement durable. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Par cette entente, la MRC entend contribuer à rehausser le niveau technologique du tissu d'entreprises et à inscrire son territoire dans les applications de pointe en phase avec le développement durable. Avec ses volets incubation, écoconception et implantation, "Signature innovation" contribuera à relever les défis du développement durable, par le soutien aux entreprises et l'aménagement d'espaces corporatifs à Terrebonne et à Mascouche. J'en profite pour saluer la confiance du gouvernement du Québec à l'égard des MRC dans le cadre du FRR. »

Guillaume Tremblay, préfet de la MRC des Moulins et maire de Mascouche

« Nous sommes heureux de cette entente avec le MAMH qui permettra le déploiement du projet d'innovation durable de la MRC des Moulins. Il s'agit d'un bel exemple de projet orienté vers la transition écologique sur le plan du soutien aux entreprises et de l'aménagement du territoire. »

Mathieu Traversy, préfet suppléant de la MRC des Moulins et maire de Terrebonne

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

