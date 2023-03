Appel à tous les Canadiens et Canadiennes : Votez pour vos trois communautés de ski « Au sommet avec Mackenzie » préférées





Un concours national donne aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de voter pour leurs trois communautés de ski préférées, le sommet gagnant remportant 100 000 $ à investir dans un projet communautaire

TORONTO, ON, le 14 mars 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui que le vote en ligne est à présent ouvert, et ce jusqu'au mercredi 22 mars, pour que les Canadiens et Canadiennes se prononcent sur leurs trois communautés de ski préférées dans le cadre du concours annuel Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet »). Ce concours national est à la recherche de LA communauté de ski qui incarne la devise d'Au sommet avec Mackenzie : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir ».

Les communautés de ski « Au sommet » inscrites de partout au pays ont gagné des points en rassemblant des nominations et en participant à des défis divertissants sur les médias sociaux. Les dix équipes finalistes ont été annoncées et - pour la première fois - les Canadiens et Canadiennes ont l'occasion de voter pour les trois équipes en tête du classement. Un panel de juges sélectionnera ensuite l'équipe gagnante, dont le nom sera annoncé en direct le 1er avril sur CBC Sports Presents.

« Les dix finalistes ont clairement démontré leur esprit communautaire et leur investissement dans les gens, les lieux et le sport qu'ils aiment, et j'en suis fier, » a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « Cette année, nous rendons le concours plus accessible encore en donnant aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de voter pour les trois équipes qui se hisseront en tête du classement, ce qui permet au pays d'avoir davantage son mot à dire quant à la communauté de ski la plus investie du Canada. »

L'équipe gagnante recevra 100 000 $ à utiliser pour un projet d'investissement dans la collectivité locale - soit le double du montant des années précédentes - et remportera la « couronne » tant convoitée d'Au sommet. Mais chaque vote compte puisque cette année le concours prévoit un prix de 20 000 $ pour la deuxième place, de 10 000 $ pour la troisième place, ainsi que de 2 500 $ pour chacune des équipes qui occupe de la quatrième à la dixième place.

Les dix équipes finalistes sont :

Apex Mountain Resort - Keremeos (Colombie-Britannique) Fernie - Fernie (Colombie-Britannique) Grouse Mountain - Vancouver Nord (Colombie-Britannique) Mont Avalanche - Saint-Adolphe -d'Howard (Québec) Mount Jamieson Resort - Timmins ( Ontario ) Mont Sutton - Sutton (Québec) Owl's Head - Mansonville (Québec) Vorlage - Wakefield (Québec) Snow Valley Edmonton - Edmonton ( Alberta ) White Hills - Clarenville (Terre-Neuve-et- Labrador )

Pour voter pour les trois équipes finalistes et pour en savoir plus au sujet du concours, consultez le site Web d'Au sommet. Les règles du concours dans leur intégralité sont également disponibles sur le site Web d'Au sommet. Le vote est ouvert jusqu'au mercredi 22 mars.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 192 milliards de dollars au 28 février 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 258 milliards de dollars au 28 février 2023. Pour tout complément d'information, prière de s'adresser à : placementsmackenzie.com

