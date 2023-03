KIM JONES SIGNE DEUX EDITIONS LIMITEES POUR LE COGNAC HENNESSY X.O





COGNAC, France, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Maison Hennessy est heureuse d'annoncer la collaboration avec le designer britannique Kim Jones pour la création d'une collection en édition limitée Hennessy X.O.

Mêlant l'héritage de plus de 150 ans du cognac Hennessy X.O à la créativité de Kim Jones, la collection comprend une carafe Hennessy X.O 'Masterpiece', éditée en seulement 200 exemplaires ainsi qu'une carafe en édition limitée.

Pour le cognac Hennessy X.O, Kim Jones entre assemblage du cognac et design, rend un hommage singulier à deux processus qui font appel à la compréhension de la science, de la nature et ainsi au savoir-faire. Il suit les traces d'une lignée d'artistes, notamment Frank Gehry, Marc Newson, Tom Dixon et Arik Levy qui ont contribué au patrimoine du cognac Hennessy X.O. au fil des années.

« J'ai été intéressé par l'héritage d'Hennessy, derrière lequel des artisans ont passé des centaines d'années à créer ce cognac particulier », explique Kim Jones.

CARAFE « MASTERPIECE » ET CARAFE EN ÉDITION LIMITÉE

Créée exclusivement pour Hennessy par Kim Jones, conçue à l'aide de la technologie d'impression 3D et finalisée à la main, la carafe Hennessy X.O « Masterpiece » a été produite en édition limitée à seulement 200 exemplaires. Elle montre comment le savoir-faire et la technologie peuvent travailler ensemble pour créer quelque chose de singulier, « comme une pièce artistique sur mesure pour une carafe », note le designer.

La carafe « Masterpiece » s'inspire de la fabrication du cognac Hennessy X.O, un savoir-faire perfectionné par huit générations de maîtres assembleurs. Une enveloppe en titane spécialement développée pour l'occasion recouvre entièrement la carafe comme une seconde peau. Ses plis évoquent la manière dont, au début du XXe siècle, les bouteilles Hennessy étaient enveloppées à la main dans du papier de soie afin de protéger leurs étiquettes fragiles en papier parchemin. Son fond, un plateau de chêne ondulé, rappelle les barriques utilisées pour faire vieillir les eaux-de-vie qui seront ensuite assemblées pour créer le cognac Hennessy X.O.

Alors que la carafe est entièrement cachée, le cognac peut être extrait à l'aide d'un fusil de service conçu par Kim Jones, un rituel pour déguster le cognac Hennessy X.O. La carafe elle-même a été trempée dans des couleurs dégradées, un hommage inspiré par les nuances des différentes eaux-de-vie sélectionnées par le maître assembleur pour composer le cognac Hennessy X.O.

Kim Jones dit : « Lorsque j'ai vu comment les bouteilles d'Hennessy étaient emballées, cela en disait long sur le savoir-faire utilisé pour la réalisation de chacune d'entre elles et sur la façon dont elles étaient manipulées. J'ai été particulièrement intéressé par leur histoire et par le fait que des générations ont ainsi consacré leur temps à améliorer chaque étape du processus. »

L'autre élément de la réinterprétation artistique est une version « seconde peau » de la carafe en édition limitée, spécialement imaginée par Kim Jones. La carafe Hennessy X.O est enveloppée d'une seconde peau en aluminium, sa structure mettant en avant la forme caractéristique de la carafe. Représentation de la fusion entre la création et l'héritage de la Maison Hennessy, la bouteille en édition limitée est la pièce finale de cette rencontre.

Les carafes Hennessy X.O « Masterpiece » et édition limitée par Kim Jones seront en vente à l'espace Hennessy à la Samaritaine situé au 3e étage et à la boutique Hennessy à Cognac.

À PROPOS DE KIM JONES

Kim Jones a étudié à la prestigieuse Ecole d'Art et de Design Central Saint Martins de Londres, où il a obtenu une maîtrise en confection de vêtements pour hommes. Il a ensuite travaillé comme designer pour la marque de vêtement britannique Umbro. C'était la première fois qu'un designer avant-gardiste s'attaquait à une grande marque de vêtements pour hommes au Royaume-Uni. Jones a ensuite mis sa créativité au service des marques britanniques Topman, Mulberry, Alexander McQueen, Alfred Dunhill et d'autres.

Jones a rejoint Louis Vuitton en 2011 en tant que directeur artistique pour hommes et a présenté sa dernière collection en janvier 2018. En mars suivant, Jones est nommé directeur artistique de Dior pour les collections de prêt-à-porter et d'accessoires pour hommes. En septembre 2020, Kim Jones est nommé directeur artistique de la Couture et du prêt-à-porter féminin de FENDI et sa première collection, Couture printemps/été 2021, a été présentée à Paris en janvier 2021.

A PROPOS DE HENNESSY

Leader du Cognac, la Maison Hennessy rayonne dans le monde entier avec son savoir-faire exceptionnel depuis plus de 250 ans. Construite sur l'esprit de conquête du fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Implantée au coeur de la Charente, Hennessy est également un pilier indéfectible de l'économie régionale. Le succès et la longévité de la Maison s'enracinent dans l'excellence de ses cognacs, dont chacun est issu d'un processus unique de transmission du savoir-faire de génération en génération. Première Maison de spiritueux à être certifiée ISO 14001, Hennessy unit sa capacité d'innovation et le soutien de tous ses partenaires pour protéger ce territoire exceptionnel. Fleuron du groupe LVMH, Hennessy est un acteur majeur du commerce international français, avec 99% de la production vendue à l'export, et un ambassadeur mondial de l'art de vivre à la française.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, À CONSOMMER AVEC MODERATION.

