TOURISME A RIO DE JANEIRO : L'OFFICE DU TOURISME BRÉSILIEN LANCE UN LABORATOIRE D'INNOVATION

BRASILIA, Brazil, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'Office du Tourisme brésilien annonce la création de la 1ère unité Embratur Lab à Rio de Janeiro, un centre de développement de l'innovation pour le tourisme. Il a pour but de promouvoir la compétitivité et la durabilité environnementale des services dans ce secteur. Le laboratoire d'innovation a été lancé en partenariat avec Turistech Hub Brasil, un centre ayant un objectif similaire basé à São Paulo.

"La ville de Rio de Janeiro a été choisie pour lancer ce projet car elle offre une grande variété de services liés au tourisme, allant de l'accueil de grands événements urbains à l'écotourisme dans nos montagnes et nos forêts, du tourisme religieux au tourisme festif. Ce sera notre premier grand laboratoire pour tester des innovations utilisées dans les destinations touristiques à travers tout le Brésil", a souligné le président d'Embratur, Marcelo Freixo.

Selon Marcelo Freixo, après le laboratoire de Rio, de nouveaux centres seront installés dans d'autres villes du pays en partenariat avec le secteur privé.

Roberto Gevaerd, directeur de la gestion et de l'innovation de l'Office brésilien de tourisme sera en charge d'Embratur Lab : "Notre objectif est d'utiliser la technologie pour améliorer l'expérience des touristes internationaux au Brésil. Embratur invitera et soutiendra des start-ups pour utiliser Rio de Janeiro comme espace d'expérimentation de nouvelles solutions et technologies. Nous voulons transformer Rio en un grand laboratoire technologique pour le tourisme", a-t-il déclaré.

Le nouveau centre se donne, entre autres, comme ambition d'organiser les Big Data afin que les entreprises du secteur touristique puissent identifier les tendances et le comportement des consommateurs et personnaliser leurs offres en fonction de la demande du public. Développer des solutions de technologies vertes sera une priorité pour contribuer à réduire l'empreinte carbone du tourisme, notamment l'utilisation d'énergies renouvelables, la mise en oeuvre de pratiques durables dans les hôtels et la promotion de pratiques touristiques responsables.

L'Agence brésilienne de tourisme (Embratur) est responsable de la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme dans les domaines de la promotion, du marketing et du soutien à l'acceptation des destinations, des services et des produits touristiques brésiliens sur le marché international. Embratur contribue à la génération de développement social et économique pour le pays, en augmentant le flux de touristes internationaux vers les destinations nationales, avec durabilité. Pour chaque dollar investi dans la promotion du tourisme international au Brésil, 20 dollars sont retournés à l'économie nationale, selon le cabinet de conseil Fundação Getúlio Vargas.

