Hult EF Corporate Education est fier d'avoir été choisi par Amazon comme partenaire éducatif pour le programme Career Choice





Hult EF permettra aux employés éligibles d'Amazon d'accéder à un programme complet de formation de la langue anglaise dans cinq pays.

Le programme Career Choice d'Amazon offre des frais de scolarité prépayés pour acquérir de nouvelles compétences afin de réussir sa carrière au sein du groupe Amazon ou ailleurs.

ZURICH, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hult EF Corporate Education (Hult EF) a annoncé qu'il avait été sélectionné comme partenaire éducatif pour le programme Career Choice d'Amazon, permettant aux employés d'Amazon d'accéder à un programme complet de formation de la langue anglaise en Australie, France, Irlande, Afrique du Sud et au Royaume-Uni. L'offre comprend un enseignement personnalisé de l'anglais en fonction des objectifs à court et long terme pour chaque étudiant. Le programme est disponible sur ordinateur ou smartphone, et comprend des leçons et du matériel d'étude dirigés par des enseignants, y compris l'accès à des cours collectifs illimités qui permettent aux étudiants de s'entraîner à parler anglais dans des situations réelles avec d'autres étudiants.

"Nous sommes honorés de travailler avec le programme Career Choice d'Amazon afin de contribuer à l'éducation et à la qualification de sa main-d'oeuvre mondiale grâce à la formation en anglais", a déclaré Bjorn Bengtsson, président chez Hult EF. "Nous avons une expérience mondiale unique dans le développement et la mise en oeuvre de programmes d'apprentissage des langues à grande échelle pour les gouvernements, les entreprises et les organisations à but non lucratif, y compris huit comités de Jeux olympiques, les Jeux olympiques spéciaux, et le Conseil de développement du Rwanda en collaboration avec la Fondation Mastercard. Nous savons que l'apprentissage dirigé par l'enseignant permet d'accélérer l'acquisition de la langue, ce qui ouvre l'accès aux opportunités et changements des vies. La grande majorité de nos étudiants signalent une amélioration significative de leurs opportunités de carrière actuelles et futures. Nous espérons que de nombreux employés éligibles d'Amazon profiteront de cette ressource."

Le programme Amazon Career Choice de Hult EF est soutenu par EF English Live, la première école au monde de la langue anglaise en ligne. Sa mission est d'utiliser la technologie pour créer une façon fondamentalement meilleure d'apprendre l'anglais. EF English Live a formé plus de 20 millions d'étudiants depuis sa création et réalise plus de deux millions de cours particuliers chaque année. En tant que pionnier des cours d'anglais en ligne avec des professeurs disponibles 24 heures sur 24, l'approche pédagogique de l'école s'appuie sur une équipe d'experts académiques et techniques de classe mondiale, ainsi que sur des milliers de professeurs d'anglais en ligne certifiés.

Le programme Career Choice d'Amazon est un avantage éducatif qui permet aux employés d'acquérir de nouvelles compétences pour réussir dans leur carrière chez Amazon ou ailleurs. Le programme s'adresse aux étudiants individuels là où ils en sont dans leur parcours éducatif grâce à une variété de possibilités d'éducation et de perfectionnement. Ces possibilités comprennent, par exemple, des certifications professionnelles pour obtenir des emplois recherchés et des compétences fondamentales comme la maîtrise de la langue anglaise et les langues locales. Aux États-Unis, l'entreprise investit 1,2 milliard de dollars pour améliorer les compétences de plus de 300 000 employés d'ici 2025, afin de les aider à accéder à des emplois mieux rémunérés et plus demandés.

Le programme Career Choice d'Amazon a mis en place un processus de sélection rigoureux pour les partenaires spécialisés dans l'éducation, en choisissant des partenaires qui s'attachent à aider les employés dans le cadre de leurs programmes d'éducation, à les aider à trouver un emploi et, plus généralement, à offrir une éducation qui mène à la réussite professionnelle.

"Nous nous sommes réjouis de l'arrivée de Hult EF en tant que partenaire éducatif pour le programme Career Choice, qui s'ajoute aux centaines de formations de première classe proposées à nos employés", a déclaré Tammy Thieman, Global Program Lead du programme Career Choice d'Amazon. "Nous nous engageons à faire le maximum pour nos employés en leur donnant accès à l'éducation et à la formation dont ils ont besoin pour faire évoluer leur carrière, que ce soit chez nous ou ailleurs. Nous avons volontairement créé un réseau de partenaires composé de corps d'enseignant et d'employeurs qui s'engagent à fournir un enseignement de qualité, des ressources de placement et des améliorations continues de nos programmes. Aujourd'hui, plus de 110 000 employés d'Amazon dans le monde ont participé au programme Career Choice et nous avons pu constater de manière directe comment ce programme peut transformer leur vie."

Pour plus d'informations sur le programme Career Choice d'Amazon, visitez le site : https://www.aboutamazon.com/news/workplace/career-choice

Pour plus d'informations sur Hult EF Corporate Education, consultez le site suivant : www.hultef.com/fr/

Hult EF Corporate Education offre aux entreprises et aux gouvernements des formations en langues et en communication, du coaching et de l'expertise pour former des cadres d'entreprise, grâce à l'école de commerce internationale et triplement accréditée, Hult International Business School, et EF Education First, l'entreprise d'enseignement privée la plus réputée au monde.

