Groupe LSL clôture un placement privé complémentaire et final de 145 000,10 $ à sa prise de contrôle inversée





BOUCHERVILLE, Québec , 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) ? Groupe LSL Pharma Inc. (la « Société » ou « Groupe LSL ») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé complémentaire pour un produit brut de 145 000,10 $ (le « Placement privé ») par l'émission de 207 143 unités au prix de 0,70 $ chacune (chacune une « Unité »). Chaque Unité comprend une (1) action de catégorie A du capital social de la Société (chacune une « Action ordinaire ») et un demi (1/2) bon de souscription (chacun un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription entier permet à son porteur d'acquérir une (1) Action ordinaire supplémentaire au prix de 1,00 $ jusqu'au 22 août 2024.

Ce Placement privé finalise la transaction avec Îledor et la prise de contrôle inversée annoncée le 27 février 2023. La Société utilisera la totalité du produit du placement pour financer le développement des affaires de la Société et l'augmentation du fonds de roulement de la Société.

Un total de 5 600 $ en espèces et de 8 000 bons de souscription de l'intermédiaire (chacun un « Bon de souscription de l'intermédiaire ») ont été payés à titre de commissions où chacun de ces Bons de souscription de l'intermédiaire permet à son porteur d'acquérir une Unité au prix de 0,70 $ chacune jusqu'au 22 août 2024. Toutes les Unités, les Actions ordinaires, les Bons de souscription et les Bons de souscription de l'intermédiaire émis sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du Placement privé.

Le Placement privé est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX et de toutes autres autorités réglementaires applicables.

À propos du Groupe LSL

Le Groupe LSL est une entreprise intégrée pharmaceutique canadienne spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires sous forme solide de haute qualité ainsi que de produits pharmaceutiques stériles ophtalmiques de haute qualité.

