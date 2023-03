Un aquarium de classe mondiale ouvrira ses portes à Montréal en 2024





Le Groupe Écorécréo en assurera le développement et l'exploitation

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - L'entreprise montréalaise Groupe Écorécréo est fière d'annoncer qu'elle dirigera le développement et l'exploitation du futur Aquarium de Montréal , dont l'ouverture est prévue en 2024. Écorécréo, qui exploite 6 marques dans 16 sites touristiques d'hiver et d'été au Québec, apporte sa riche expérience en création d'aventures familiales enrichissantes et écoresponsables.

Situé au coeur du Midtown de Montréal, le futur Aquarium sera axé sur l'innovation et rassemblera des habitats spectaculaires ainsi que des expériences immersives, uniques et accessibles, conçues pour des visiteurs de tous les âges.

« Notre vision de l'Aquarium de Montréal est de créer un voyage inoubliable qui valorise la santé des milieux marins et d'eau douce, tout en mettant en valeur l'importance de prodiguer des soins animaliers de grande qualité et de mener des actions de conservation », indique Nicolas Gosselin, directeur général de l'Aquarium de Montréal. « Notre équipe s'efforce de créer une aventure qui transformera la manière dont nos invités voient leur relation avec la nature. Nous souhaitons sensibiliser la communauté en matière de conservation aquatique, et ce, à chaque étape du parcours, tout en inspirant les générations futures à devenir des défenseurs de notre faune et de nos espaces sauvages. »

« Le bien-être animal est une priorité pour l'équipe d'experts du Groupe Écorécréo et nous portons une attention particulière à la création d'environnements naturels et stimulants. De même, l'établissement de partenariats crédibles en science, en éducation et en conservation demeure au coeur de notre mission, comme celui que nous avons noué avec Dre Claire Vergneau-Grosset, professeure en médecine zoologique à l'Université de Montréal », poursuit M. Gosselin.

Dre Vergneau-Grosset ajoute : « Puisque je me spécialise en recherche pour la conservation des espèces de poissons et de reptiles en voie de disparition, je suis fébrile à l'idée de bâtir une relation avec l'Aquarium de Montréal. Nous partageons le désir d'aborder d'urgence les enjeux environnementaux urgents et la conservation des espèces en voie de disparition, que ce soit ici, à Montréal, ou ailleurs dans le monde. »

L'Aquarium de Montréal s'établira à Royalmount, une nouvelle destination montréalaise où la connectivité, la créativité et la durabilité sont mises en valeur. « L'Aquarium de Montréal sera un atout pour la ville, non seulement en tant qu'attrait touristique, mais également comme lieu d'apprentissage et de rencontre », ajoute Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Écorécréo respectera les normes de développement durable les plus élevées tout au long de la construction et de l'exploitation de l'Aquarium. L'équipe a réuni des experts locaux et internationaux, dont la firme B+H Architectes Montréal et l'entrepreneur général QMD.

Comme le souligne Jean-Philippe Duchesneau, copropriétaire du groupe Écorécréo : « Nous sommes très fiers de mener ce projet et avons hâte de dévoiler plus de détails au fur et à mesure que nous donnerons vie à l'Aquarium. Nous sommes impatients de voir les Montréalais et les visiteurs vivre l'expérience de l'Aquarium! »

Pour plus d'information sur le projet et les perspectives d'emploi, veuillez visiter le www.aquariumdemontreal.com .

Au sujet du Groupe Écorécréo

Fondé en 1998, le Groupe Écorécréo est une entreprise montréalaise spécialisée dans la conception et l'exploitation d'activités originales, extérieures et respectueuses de l'environnement. Écorécréo s'efforce de promouvoir des pratiques et des initiatives durables et écoresponsables. Le groupe exploite 6 attractions signatures et emploie plus de 382 personnes dans ses 16 sites estivaux et hivernaux au Québec. En 2015, le Groupe a lancé Voiles en Voiles dans le Vieux-Port de Montréal, un parc d'aventures sensationnel à la thématique de pirates et d'explorateurs, qui est rapidement devenu l'une des attractions incontournables de Montréal. Pour plus d'informations sur le Groupe Écorécréo, veuillez visiter le https://groupeecorecreo.com/.

