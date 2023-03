/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annoncera la création d'un pôle de recherche pour accélérer la production de vaccins et de produits thérapeutiques au Canada/





TORONTO, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, se rendra à l'Université de Toronto pour annoncer, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le financement d'un nouveau pôle de recherche qui améliorera la capacité d'intervention en cas de pandémie de même que la santé et le bien-être général de la population canadienne.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden discutera de l'importance de la collaboration, du recrutement de travailleurs qualifiés et de la recherche multidisciplinaire pour la mise au point de la prochaine génération de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics, ce qui renforcera la résilience du secteur canadien des sciences de la vie.

Date : Le mardi 14 mars 2023



Heure : 9 h (heure de l'Est)



Lieu : Université de Toronto - pavillon des sciences médicales (C. David Naylor Student Commons)

1 King's College Circle

Toronto, ON

M5S 1A8

