Smiths Detection lance une innovation permettant la détection mobile des explosifs, des stupéfiants et des produits chimiques très toxiques





Smiths Detection, un leader mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de la sécurité, annonce aujourd'hui le lancement de son dernier identifiant d'agent chimique, le LCD 4 (Lightweight Chemical Detector, ou détecteur de produits chimiques légers), ainsi que le XID , une extension du LCD. Ces innovations augmentent la puissance de détection du LCD qui est désormais capable de repérer les drogues de rue, les explosifs, les produits pharmaceutiques et d'autres menaces chimiques extrêmement toxiques.

Lorsqu'on place le détecteur dans le support XID, la capacité du LCD est transformée : le dispositif de détection des vapeurs devient immédiatement un puissant détecteur de traces mobile qui peut être utilisé dans tout scénario CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif).

Le XID a été développé pour répondre spécifiquement à la demande des clients LCD existants désireux d'adapter les capacités du détecteur au contexte mondial de menaces en constante évolution qui nécessite de se donner les moyens de détecter et d'identifier des quantités infimes de menaces super toxiques telles que le fentanyl et le novichok.

La série des LCD est la gamme de détecteurs chimiques personnels la plus largement déployée dans le monde. Plus de 100 000 détecteurs sont utilisés par des opérateurs de 58 pays différents. Le plus grand opérateur est le Département de la défense américain qui l'a intégré dans son programme JCAD (Joint Chemical Agent Detector). Le LCD et le LCD XID, qui ont été évalués dans les laboratoires de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, constituent la référence en matière de protection individuelle contre les menaces chimiques toxiques.

Michael Lea, directeur Marché de la défense, Smiths Detection, a déclaré : « Le LCD 4 et le XID ont été développés pour répondre à l'évolution du contexte des menaces. Le XID permet aux opérateurs CBRNE et HAZMAT (pour Hazardous Materials ou produits dangereux) de détecter et d'identifier un éventail beaucoup plus large de menaces qu'ils peuvent rencontrer dans leurs activités quotidiennes. Le XID est un excellent exemple de la capacité de Smiths Detection à développer des produits en réponse aux besoins de ses clients et à concrétiser sa mission de rendre le monde plus sûr. »

Le LCD 4 et le XID seront présentés dans le cadre de l'événement Security & Policing à Farnborough, Royaume-Uni, du 14 au 16 mars (stand C87).

À PROPOS DE SMITHS DETECTION:

Smiths Detection, une division de Smiths Group, est un leader mondial des technologies d'inspection et de détection pour les marchés du transport aérien, des ports, des frontières, des forces armées et de la sécurité urbaine. Nous possédons plus de 70 ans d'expérience dans ce domaine et nous offrons les solutions nécessaires pour protéger la société contre les menaces représentées par les explosifs, les armes prohibées, la contrebande, les agents chimiques toxiques et les stupéfiants, en contribuant ainsi à rendre le monde plus sûr.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023