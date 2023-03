Avec ALL PLUS, Accor réinvente ses cartes d'abonnement pour voyageur fréquent





PARIS, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Après les lancements réussis de ses cartes d'abonnement sur-mesure en Chine et au Brésil, Accor annonce aujourd'hui la refonte de ses cartes grands voyageurs ibis BUSINESS et BUSINESS PLUS à travers la création d'ALL PLUS ibis et ALL PLUS Voyageur.

Véritable accélérateur du programme de fidélité ALL - Accor Live Limitless, ALL PLUS offre aux voyageurs d'affaires et de loisirs la tranquillité d'esprit lorsqu'il s'agit de trouver le meilleur prix, de garantir une chambre à la dernière minute ou d'accélérer son statut. Les membres ALL PLUS Voyageur bénéficient d'une remise de 20% dans 10 marques hôtelières Luxe & Premium et de 15% dans 9 marques Milieu de gamme & Economique. Centrée sur le segment Economique, la carte ALL PLUS ibis offre 15% de réduction dans les marques de la famille ibis : ibis, ibis Styles & ibis budget.

Un séjour d'affaires sur trois étant réservé 2 à 7 jours à l'avance, ALL PLUS inclut la priorité de réservation assurant une chambre jusqu'à 2 jours avant l'arrivée, même si l'hôtel est complet. Dans cet esprit d'offrir le meilleur à nos clients, ALL PLUS s'appuie sur la richesse de notre programme de fidélité ALL ? Accor Live Limitless et propulse immédiatement chaque abonné a minima au statut Silver.

Grâce à la refonte en profondeur de sa gamme d'abonnements grands voyageurs, Accor vise à gagner de nouvelles parts de marché sur le segment du 'bleisure' qui combine activités d'affaires et de loisirs, raccourcit les délais de réservation et allonge la durée des séjours. ALL PLUS permet également au Groupe de positionner les hôtels participants comme des destinations clés pour les voyages d'affaires et des lieux incontournables pour « travailler de n'importe où ».

« Adossé à notre programme de fidélité plébiscité par l'industrie, ALL - Accor Live Limitless, nous voulions créer des produits d'abonnement régionaux qui trouveraient un écho auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Ces cartes donnent accès à nos meilleures marques hôtelières au meilleur prix en réservant sur ALL.com ou l'Application ALL » a déclaré Mehdi HEMICI, Chief Loyalty & E-Commerce Officer.

« Après 10 ans d'existence, il était temps que les cartes payantes « BUSINESS » embrassent les tendances croissantes du bleisure et du « travailler de n'importe où ». Plus simple, plus forte et mieux intégrée au programme de fidélité, l'offre ALL PLUS donne aux entreprises de toutes tailles, aux amis, aux couples et aux familles le meilleur moyen de profiter de 4 000 propriétés dans 100 pays », a ajouté Maxime GAREAU, vice-président Global Membership Subscription.

Les cartes Accor Plus présentes en Asie-Pacifique poursuivront leur trajectoire de croissance et seront rebaptisées au sein de la famille ALL PLUS en 2024.

Pour en savoir plus sur ALL PLUS, visitez notre site ici : ALL PLUS

A propos de ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays avec 5 400 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion.? Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter,?Facebook,?LinkedIn, Instagram et TikTok.?

A PROPOS DE ALL ? Accor Live Limitless

ALL - Accor Live Limitless est une plateforme de réservation et un programme de fidélité incarnant la promesse Accor pendant et au-delà du séjour à l'hôtel. ALL propose à travers son site et son application un choix inégalé de séjours au meilleur prix parmi plus de 40 enseignes Accor dans 110 pays. Son programme de fidélité permet à ses membres d'accéder à un large éventail de récompenses, de services et d'expériences, notamment avec plus de 90 partenaires de renoms. ALL accompagne ses membres au quotidien et leur permet de vivre leurs passions avec plus de 2 000 événements dans le monde chaque année : activités locales, masterclasses délivrées par des chefs cuisiniers de renom, grands tournois sportifs ou concerts les plus attendus... ALL ? Accor Live Limitless est le programme de fidélité le plus plébiscité par les voyageurs. Découvrez ALL : all.com

