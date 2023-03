Quorum Software annonce un Planning Space de prochaine génération optimisé pour le cloud pour la planification intégrée de l'entreprise, des données économiques et des réserves





Quorum Software (Quorum), leader mondial du logiciel dédié au secteur de l'énergie, a annoncé aujourd'hui la nouvelle version de sa suite d'applications Planning Space au sein de la Quorum Energy Suite en tant que seule plateforme intégrée de planification d'entreprise spécifiquement conçue pour résoudre les complexités et les défis de la planification dans le secteur de l'énergie moderne, augmentant ainsi la puissance du cloud pour aider les entreprises énergétiques à prendre de meilleures décisions en moins de temps, avec la certitude des disposer de données fiables et précises.

« La discipline du capital est plus importante que jamais pour déployer des investissements en capital qui ont une incidence sur les émissions et baisser les coûts d'approvisionnement. Pour ce faire, le secteur de l'énergie a besoin d'outils de planification sophistiqués et robustes pour évoluer avec agilité et rapidité », déclare Tyson Greer, responsable produit de Quorum Software. « En tirant parti de l'architecture cloud et unifiée des données, Planning Space permet une prise de décision accélérée et partagée, avec la capacité de mieux aligner les capitaux, les finances et les réserves, ainsi que la planification des ressources. Les entreprises peuvent dès lors planifier en toute confiance, plus rapidement et avec une précision et un alignement accrus, pour générer des gains de performance aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices, tout en atteignant les objectifs net zéro. »

Le nouveau Planning Space apporte un changement sensible en matière de performance et d'évolutivité avec une philosophie de planification dynamique qui élimine les cycles de planification fastidieux, permettant aux utilisateurs de maximiser la productivité et de se concentrer sur les activités à valeur ajoutée.

La suite intègre pleinement cinq modules, rationalisant les flux de planification d'entreprise avec des données connectées pour optimiser l'efficacité, la transparence et la gestion des risques, y compris : planification du capital, planification financière, économie pétrolière et énergétique, et gestion des réserves et des ressources. La capacité de Planning Space à configurer des entrées et des sorties normalisés permet une consolidation et une optimisation efficaces du portefeuille, soutenues par une piste d'audit actualisée pour optimiser la conformité réglementaire et la gouvernance des données.

En outre, les API ouvertes offrent des opportunités d'intégration dans l'ensemble de la Quorum Energy Suite, ainsi que des outils tiers qui prennent en charge des flux et des processus étendus, au-delà de ses modules de base.

Principales caractéristiques du nouveau Planning Space :

Utilisabilité de qualité consommateur : en s'appuyant sur le paradigme web et des années d'avis des clients, le nouveau Planning Space offre une expérience utilisateur plus riche.

Performance de prochaine génération : la plateforme est sensiblement plus rapide que la version précédente pour le traitement des données.

Évolutivité : le nouveau Planning Space prend en charge des ensembles de données plus vastes et plus complexes sans dégradation des performances, y compris une utilisation simultanée.

Optimisation cloud : exploite la technologie cloud pour offrir des performances sans précédent, un accès plus rapide aux dernières innovations de produits et un coût total de possession réduit.

Intégration optimale : des intégrations améliorées entre les modules rationalisent les flux de travail de l'entreprise. Les API ouvertes exposent Planning Space à d'autres produits de la Quorum Energy Suite et d'outils tiers externes.

Pour en savoir plus sur la façon dont la solution de planification de Quorum aide les sociétés du secteur énergétique à intégrer tous leurs flux d'entreprise sur une seule plateforme, cliquez ici.

À propos de Quorum Software

Quorum Software est un chef de file mondial des logiciels pour le secteur de l'énergie, desservant plus de 1 800 clients dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie dans 55 pays. Les solutions de Quorum favorisent la croissance et la rentabilité des entreprises d'énergie en reliant les collaborateurs, les flux de travail et les systèmes aux données facilitant la prise de décisions. Il y a vingt-cinq ans, nous avons fourni le premier logiciel du secteur pour les comptables des usines de gaz et, aujourd'hui, nos solutions permettent de rationaliser les activités commerciales avec des normes et intégrations de données d'avant-garde. Le secteur mondial de l'énergie fait confiance aux experts et aux applications de Quorum pour réussir la transition énergétique, tout en créant de la valeur actuelle et future. Pour plus d'informations, visitez quorumsoftware.com.

