Intuit lance un nouveau rapport QuickBooks offrant un aperçu unique sur l'économie des petites entreprises grâce à des données d'emploi inédites et à jour





Intuit Inc.(NASDAQ : INTU), la plateforme technologique financière d'envergure mondiale derrière TurboImpôt, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp, a lancé le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises, un nouvel indicateur mensuel puissant de l'emploi et de l'embauche au sein des petites entreprises du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Ce rapport a été élaboré en collaboration avec le professeur et économiste de renom Ufuk Akcigit.

Le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises met à profit des modèles économiques spécialement conçus pour normaliser des données anonymisées des clients provenant de QuickBooks en les comparant aux statistiques officielles du gouvernement. Il rend compte ainsi de la population générale qui forme la main-d'oeuvre des petites entreprises des trois pays, et non seulement de la clientèle d'Intuit. Grâce à cette méthodologie rigoureuse, Intuit peut établir une distinction plus nette entre ses petites entreprises clientes et le secteur des petites entreprises dans son ensemble. Elle propose du même coup un nouvel outil puissant qui peut orienter les politiques gouvernementales touchant les petites entreprises du monde entier et aider ces dernières à prendre des décisions stratégiques.

Le premier atout du rapport réside dans l'accent sans précédent qu'il met sur les petites entreprises, des acteurs souvent sous-représentés dans les données du marché malgré le rôle essentiel qu'ils jouent dans la santé de l'économie actuelle et future. En faisant la lumière sur la situation de ces entreprises grâce à des données pertinentes et à jour, Intuit espère contribuer à stimuler leur essor et leur succès au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

« Des données d'actualité comme celles qu'offre notre rapport sont d'une valeur inestimable pour toutes les personnes qui ont à coeur la réussite des petites entreprises, surtout dans un contexte économique de plus en plus difficile, a déclaré le chef de la direction d'Intuit, Sasan Goodarzi. Nous espérons que ce rapport inédit deviendra un outil incontournable pour les économistes, les décideurs politiques et les entrepreneurs eux-mêmes, qui s'en inspireront pour prendre des décisions susceptibles de contribuer à la prospérité des petites entreprises du monde entier. »

DE NOUVELLES DONNÉES SUR L'EMPLOI AU SEIN DES PETITES ENTREPRISES CANADIENNES

Les données sur l'emploi et l'embauche sont le baromètre de la santé de l'économie canadienne. Voici ce que révèle le premier rapport mensuel :

En février, les petites entreprises canadiennes de 1 à 19 personnes employaient 8?700 personnes de moins qu'au cours du mois précédent, une baisse mensuelle de 0,17 % (compte tenu de la correction des variations saisonnières). En dépit de ce recul, les petites entreprises canadiennes comptant de 1 à 19 employés représentaient encore 5 201 500 emplois.

Les plus fortes baisses de l'emploi au Canada ont été enregistrées dans les secteurs des Finances et Services immobiliers (-0,43 %), de la Construction (-0,26 %) et des Services professionnels (-0,17 %), tandis que le taux d'emploi s'est accru dans les secteurs des Services d'hébergement et de Restauration (2,45 %), des Services d'enseignement (1,19 %) et de la Gestion et des Services administratifs (1,16 %).

La région qui a connu la plus forte croissance du taux d'emploi est le Québec, avec une hausse de 0,91 %, pour un total de 1?070?500 emplois. À l'opposé, l'Ontario a enregistré la diminution la plus marquée, avec un total de 1?917?100 emplois, en baisse de 0,29 %.

« Au Canada, le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises rend compte des petites entreprises de 1 à 19 personnes, explique Ufuk Akcigit, économiste de renommée mondiale et titulaire de la chaire d'enseignement en économie Arnold C. Harberger à l'Université de Chicago. Pour février, le rapport révèle un repli de l'emploi de 0,17 % dans les petites entreprises par rapport à janvier 2023. Si l'on compare ces données à celles de l'année précédente, on constate toutefois que le taux d'emploi recule moins vite qu'en février 2022, où il avait fléchi de 0,4 %. Rappelons qu'en avril 2020, la COVID-19 avait provoqué une dégringolade jamais vue du taux d'emploi de 21 % au sein des petites entreprises. Cette chute spectaculaire a été suivie, un an plus tard, d'une relance accélérée qui a permis de retrouver les taux d'emploi moyens antérieurs à la COVID en avril 2021, une remontée qui s'est poursuivie jusqu'en septembre 2021.

« Il est encourageant de voir que le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises indique des taux d'emploi relativement stables depuis les six derniers trimestres. Les petites entreprises continuent à jouer un rôle de premier plan sur le marché canadien de l'emploi, d'où l'importance d'avoir un outil comme le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises, qui dégage des informations ciblées et à jour sur la santé de l'emploi au Canada et dans certaines industries et régions. »

« Notre nouveau rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises s'appuie sur un vaste échantillon qui donne un portrait rapide et précis de la santé économique des petites entreprises au Canada, ajoute David Marquis, vice-président et directeur national pour le Canada, Intuit. Ces données cruciales peuvent servir de source unique et fidèle pour favoriser un dialogue fécond entre les entrepreneurs et les décideurs afin de garantir la prospérité soutenue de ces entreprises qui constituent le pilier de notre économie. Le nombre de petites entreprises, les emplois qu'elles génèrent et les innovations qu'elles produisent en font un fer de lance de l'économie. En prenant le pouls tous les mois, nous pouvons fournir des indications précieuses pour assurer leur survie, leur croissance et leur prospérité. »

DE NOUVEAUX REPÈRES TOUS LES MOIS

De nouvelles données seront intégrées au tableau de bord (en anglais) du rapport d'Intuit QuickBooks sur les petites entreprises, et présentées dans des articles de blogue chaque mois. Pour s'abonner et connaître toutes les dates de publication pour 2023, visitez le centre interactif du rapport Intuit QuickBooks (en anglais).

Au Canada, le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises indique le nombre de personnes employées par les petites entreprises de 1 à 19 personnes au cours du mois précédent et l'évolution de ce nombre depuis le mois d'avant. Ces données fondées sur un échantillon de presque 66?000 entreprises sont établies à l'échelle nationale, régionale et sectorielle. En règle générale, le rapport est publié plusieurs jours avant la parution de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Aux États-Unis, le rapport révèle le nombre de personnes employées par les petites entreprises de 1 à 9 personnes au cours du mois précédent et l'évolution de ce nombre depuis le mois d'avant. Ces données fondées sur un échantillon de presque 333?000 entreprises sont établies à l'échelle nationale, régionale et sectorielle (lorsque la taille de l'échantillon est suffisante). Comme le rapport repose sur les données anonymisées du logiciel de gestion de la paie QuickBooks en ligne, il est disponible jusqu'à neuf mois avant les statistiques officielles correspondantes, ce qui offre un aperçu plus à jour de la situation de l'emploi dans les petites entreprises.

Au Royaume-Uni, le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises révèle le nombre d'emplois vacants au sein des petites entreprises de 1 à 9 personnes au cours du mois précédent et l'évolution de ce nombre depuis le mois d'avant. Ces données fondées sur un échantillon de presque 25?000 entreprises sont établies à l'échelle supranationale (R.-U.), nationale (Angleterre, pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord) et sectorielle. En règle générale, le rapport est publié environ deux semaines avant l'enquête mensuelle sur les emplois vacants réalisée par l'Office for National Statistics.

UNE MÉTHODOLOGIE RIGOUREUSE

D'une grande rigueur, la méthodologie du rapport se distingue des autres sur le marché par le fait que les données sont comparées aux statistiques officielles à des fins d'étalonnage et qu'elles se concentrent sur les petites entreprises. Contrairement à d'autres rapports relatifs aux petites entreprises, celui-ci ne repose pas exclusivement sur des données d'enquête. Les données anonymisées du logiciel de gestion de la paie QuickBooks en ligne sont agrégées et normalisées en les comparant aux statistiques gouvernementales officielles avant d'être présentées au moyen des modèles économiques élaborés par le professeur Akcigit et son équipe internationale d'économistes indépendants. Ainsi, le rapport reflète presque en temps réel le taux d'embauche et d'emploi dans l'ensemble des petites entreprises ? et non seulement chez les utilisateurs de QuickBooks ? quelques jours seulement après le traitement de la paie.

Visitez le centre interactif du rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises (en anglais) pour en savoir plus et être au fait des prochaines mises à jour du rapport.

Notes à la rédaction

MÉTHODOLOGIE

Le rapport Intuit QuickBooks sur les petites entreprises fournit des données anonymisées étalonnées au moyen de méthodes statistiques afin de mieux refléter la population générale qui compose la main-d'oeuvre des petites entreprises de chaque pays, telle qu'elle est représentée dans les statistiques officielles rendues publiques. Ce rajustement statistique garantit que le rapport reflète fidèlement les variations du nombre d'emplois et de postes vacants plutôt que l'évolution de la clientèle de QuickBooks. Découvrez la méthodologie complète (en anglais) dans le centre interactif du rapport Intuit QuickBooks.

Valeurs arrondies

Les variations totales et mensuelles du nombre d'emplois et de postes vacants ont été arrondies à la centaine près. Les variations mensuelles et les taux de croissance sont calculés avant que le nombre total d'emplois et de postes vacants soit arrondi. Les pourcentages ont été arrondis au centième près.

Correction des variations saisonnières

Les données du rapport sont désaisonnalisées afin de limiter l'effet des variations saisonnières de l'emploi et de l'embauche pendant l'année, variations qui se traduisent par la croissance et la contraction périodiques de la population active.

Séries chronologiques

Le rapport se fonde sur des données remontant à janvier 2015 au Canada et aux États-Unis, et à janvier 2018 au Royaume-Uni. Publié au début de chaque mois, il reflète le nombre de personnes employées par des petites entreprises (Canada et États-Unis) ou le nombre de postes vacants dans les petites entreprises (Royaume-Uni) au cours du mois précédent, ainsi que l'évolution de ce chiffre depuis le mois d'avant. Par exemple, le rapport de mars représente le nombre total d'emplois ou de postes vacants en février et le taux de variation mensuel (à la hausse ou à la baisse) par rapport à janvier. Il contribue à compenser en grande partie la lenteur des statistiques officielles ? dont la publication peut prendre de sept à neuf mois aux États-Unis, plusieurs jours au Canada et jusqu'à deux semaines au Royaume-Uni ? en fournissant des projections estimatives de ce que ces statistiques indiqueront au moment où elles paraîtront.

Taille des échantillons et populations cibles

L'échantillon totalise environ 424?000 petites entreprises réparties dans les 3 pays. L'échantillon compte presque 333?000 petites entreprises aux États-Unis, il en compte presque 66?000 au Canada et il en compte presque 25?000 au Royaume-Uni. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le rapport rend compte de la population employée par les petites entreprises de 1 à 9 personnes, tandis qu'au Canada, il rend compte de la population employée par les petites entreprises de 1 à 19 personnes. Cette différence entre les populations cibles a pour but d'assurer la compatibilité des données avec les statistiques officielles pouvant être utilisées à des fins comparatives au cours du processus d'étalonnage. Les données relatives à ces populations cibles sont d'un grand intérêt, car la plupart des données négligent de prendre en compte ce segment de l'économie. Il est à noter que, contrairement à celui du Canada et des États-Unis, le rapport britannique utilise des données sur les postes vacants plutôt que sur l'emploi, puisqu'on ne dispose actuellement d'aucune statistique mensuelle officielle sur l'emploi dans les petites entreprises du Royaume-Uni.

Sources de données externes

En plus des données anonymisées de QuickBooks, les données proviennent des sources externes suivantes :

À PROPOS D'UFUK AKCIGIT

Titulaire de la chaire d'enseignement en économie Arnold C. Harberger à l'Université de Chicago, Ufuk Akcigit est associé de recherche élu au National Bureau of Economic Research, au Center for Economic Policy Research et au Center for Economic Studies, ainsi que chercheur émérite à la Koc University. Il détient un baccalauréat en économie de la Koc University (2003) et un doctorat en économie du Massachusetts Institute of Technology (2009).

En tant que macroéconomiste, M. Akcigit concentre ses recherches sur la croissance économique, la créativité technologique, l'innovation, l'entrepreneuriat, la productivité et la dynamique des entreprises. Ses travaux de recherche ont été publiés à maintes reprises dans les meilleures revues économiques et cités dans de nombreux rapports stratégiques et médias grand public. Son apport à la recherche a été salué par la National Science Foundation, qui lui a décerné la bourse CAREER, la plus prestigieuse récompense de la NSF destinée aux universitaires en début de carrière. M. Akcigit a également remporté la bourse Junior Faculty de la Fondation Kaufmann et le prix d'excellence du Kiel Institute. En 2019, il a reçu le prix de recherche Max Plank-Humboldt (assorti d'une bourse de 1,5 million d'euros) destiné aux scientifiques présentant un potentiel exceptionnel. Lauréat de la prestigieuse bourse Guggenheim en 2021, il a été élu membre de la Société d'économétrie la même année. En 2022, il a remporté le prix international de la recherche Sakip Sabanci et le prix de l'économie mondiale du Kiel Institute.

À PROPOS D'INTUIT

Intuit est la plateforme technologique financière d'envergure mondiale qui favorise la prospérité des personnes et des communautés qu'elle s'applique à servir. Comptant près de 100 millions de clients dans le monde avec TurboImpôt, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp, elle croit que la chance de prospérer devrait être donnée à tous. Elle travaille sans relâche afin de trouver des façons novatrices de concrétiser cette idée. Visitez son site Web pour en apprendre davantage sur Intuit et ses produits et services, et suivez l'entreprise sur les réseaux sociaux.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 03:05 et diffusé par :